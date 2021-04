Eurorchestra, concerto in streaming a mezzogiorno per I Concerti del Giovedì a Mezzodì

Prosegue la Stagione in diretta streaming de I Concerti del Giovedì a Mezzodì dell’EurOrchestra da Camera di Bari, con la direzione Artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro.

Il quinto Concerto della serie, dal titolo di ispirazione montaliana “Concerto da camera: Ascolta il rosso invito del mattino” è in programma per Giovedì 22 Aprile alle ore 12.00 nella Chiesa di San Carlo Borromeo di Bari, chiusa al pubblico in osservanza dei decreti antiCOVID 19. Il concerto sarà come sempre trasmesso in diretta su https://youtu.be/4m_uVgdAwj8 del quotidiano online “La Gazzetta Meridionale - Cronaca del Sud 24h” e sulle pagine Facebook dell’EurOrchestra.

Ad esibirsi il duo di violoncello e pianoforte formato dal tarantino Mirko Sciambarruto e dalla pianista Noemi Decataldo, tra i vincitori del concorso Civera online 2021.

Questo concerto è stato fortemente voluto dai direttori artistici dell’EurOrchestra, che perseguono come fine precipuo quello di valorizzare i giovani musicisti pugliesi, offrendo loro occasioni di confronto e di esibizione delle proprie capacità e potenzialità musicali.

Saranno eseguite di J.S. Bach la Suite n.2 BWV 1008 in Re minore per violoncello solo, di L.V. Beethoven la Sonata n.2 Op. 5 in Sol minore per violoncello e pianoforte e di P. Tchaikovsky il Notturno n.4 Op 19 in Re minore per violoncello e pianoforte. Come di consueto anche questo concerto sarà presentato da Barbara Mangini.

Il successivo concerto si terrà in diretta streaming il 10 giugno e vedrà l’esecuzione, sotto la direzione di Francesco Lentini, della nuova trascrizione a cura di Angela Montemurro de “La Cecchina o La Buona Figliola di Niccolò Piccinni” per due Fortepiani o Pianoforti, Quintetto di Fiati e Voci, tratta da fonti originali. Lo spettacolo sarà realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. La sede resta da definire, in quanto si spera nella riapertura anche al pubblico della manifestazione. In questa nuova realizzazione dell’EurOrchestra saranno impegnati i cantanti Angela Cuoccio, Angela Lomurno, Miryam Marcone, Katia Barile, Tina D’Alessandro, Gianni Leccese, Antonio Stragapede, l’attore michele Cuonzo e i Piccoli Attori dell’Istituto Comprensivo San Nicola-Piccinni-Corridoni.

Il testo narrativo e la regia saranno a cura di Paola Martelli, il testo affidato alla recitazione dei piccoli attori è a cura del preside Giuseppe Capozza.

Saranno impegnate ai due fortepiani le pianiste Angela Montemurro e Elisabetta Pani, e l’Eurorchestra metterà in campo la bravura del suo gruppo sceltissimo gruppo di Fiati.