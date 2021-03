Secondo appuntamento in streaming con 'I concerti del Giovedì a Mezzodì'

Prosegue la stagione in streaming de I Concerti del Giovedì a Mezzodì dell’EurOrchestra da Camera di Bari, con la direzione Artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro.

Il secondo appuntamento è in programma per Giovedì 11 Marzo e avrà per protagonista il trio di esecutori formato dalla pianista e musicologa Annamaria Giannelli, dal mezzosoprano Tina D’Alessandro e dal violinista-violista Walter Folliero. Il concerto sarà visibile a partire dalle ore 12.00 sulle pagine e sul gruppo Facebook dell’EurOrchestra, e sul canale YouTube de “La Gazzetta Meridionale-Quotidiano online- Cronaca del Sud 24h”.

Dedicato alle Donne Compositrici, il concerto è stato fortemente voluto dalla compositrice e pianista Angela Montemurro, presidente dell’associazione ParnasoDonneinMusica di Puglia e membro del Comitato d’Onore Internazionale della Fondazione Adkins Chiti-Donne in Musica.

Tra gli obiettivi più importanti di EurOrchestra e di ParnasoDonneinMusica, infatti, c’è anche quello di incentivare e promuovere la creatività femminile, dedicando manifestazioni e congressi alle musiche composte da donne, spesso dimenticate e assenti dai programmi concertistici istituzionali.

L’impegno di Annamaria Giannelli si è concretizzato nella compilazione di un programma musicale che volge uno sguardo trasversale e allargato, tra passato e presente, nella nostra Europa, madre di creatività e figlia di eredità culturali che si arricchiscono in uno scambio proficuo di storia e di storie.

Saranno eseguite della compositrice tedesca Clara Faisst, nata a Karlsruhe il 22 Giugno 1872, la Sonata per Violino e Pianoforte e il Trio per Violino, Pianoforte e Canto; della compositrice francese Cecile Chaminade, nata a Parigi l’8 agosto 1857, e grande viaggiatrice per i suoi tempi, la Sonata per pianoforte solo; e di Angela Montemurro Tre Liriche su testi di Salvatore Jurlaro, per voce, violino e pianoforte, dai titoli: Sensazioni, Tormento, Abbandono

Il concerto sarà presentato da Barbara Mangini.