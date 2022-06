“Musica in Libertà”, il concerto 'Tempo di chitarra e tempo di cultura' con Lorenzo Rodio

Torna anche la prossima settimana “Musica in Libertà”, la rassegna di musica a cura dell’EurOrchestra che per quest'anno sta organizzando due concerti, sempre di martedì, uno al mattino alle 11.30 e uno nel pomeriggio alle 17, nella Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari.

I prossimi appuntamenti in programma il 21 giugno intitolati “Tempo di chitarra” sono dedicati all’esecuzione di brani del repertorio classico della chitarra a cura del giovane e pluripremiato chitarrista Lorenzo Rodio, allievo del triennio accademico del Conservatorio “Piccinni” di Bari nella classe del Maestro Umberto Cafagna. La chitarra è uno strumento dalla storia antichissima, che ha subito una costante evoluzione a partire dagli antichi persiani, per passare poi ai greci, ai romani, al nostro medioevo, e fiorire dal XVIII secolo con l’avvento sulla scena mondiale del genio ineguagliato di Stradivari, che ne ha perfezionato la forma e la struttura, portandola a strumento a sei corde. E il suo nome nei secoli ha subito molte variazioni, così come lo strumento, chiamandosi chartar per i persiani, kithara per i greci, cetra per i latini, vihuela per gli spagnoli del ‘400, liuto nel Rinascimento italiano, e infine chitarra battente nel XIX secolo.

I concerti proseguiranno ogni martedì fino al 5 luglio, per poi riprendere a ottobre: un concerto matinée alle 11.30 e un concerto pomeridiano, lo stesso, alle 17.00, per ampliare l’offerta culturale e artistica in questo periodo difficile che stiamo tutti attraversando.