EurOrchestra da Camera di Bari "Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain”, concerto nella Chiesa di Giorgio a Martire a Loseto

EurOrchestra da Camera di Bari "Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” Il 6 agosto alle 20.30 concerto nella Chiesa di Giorgio a Martire a Loseto Dalle 18 iniziative formative di avvicinamento al concerto

Dopo il successo del concerto inaugurale del 31 luglio, coronato da una foltissima presenza di pubblico, il Piccolo Festival continua il suo cammino facendo tappa a Loseto, nella monumentale e magica Chiesa di San Giorgio Martire, con nuovo concerto diretto dal Maestro Francesco Lentini. Ancora una volta ci sarà l’esecuzione in prima assoluta mondiale di vari brani vocali e strumentali composti dai nostri maestri dal 600 in poi, e orchestrati ed elaborati dalla penna musicale di Angela Montemurro.

Nel concerto del 6 agosto, dal titolo “ Cantare l’Amore: dalle villanelle pugliesi del ‘600 barese, ai maestri pugliesi della scuola napoletana, ad Aznavour” le voci di Antonia Giove, Antonio Stragapede, Gianni Leccese e Angela Cuoccio ci faranno ascoltare insieme all’EurOrchestra come hanno cantato l’Amore i “musici baresi” del 600 Giovanni De Antiquis e Pomponio Nenna, di cui in prima mondiale ascolteremo due Villanelle elaborate per Voci e Orchestra, e il nostro grande Mercadante, di cui ascolteremo due Canzoni Napoletane, anch’esse in una nuova veste orchestrale e vocale, rispetto all’originale per pianoforte e canto. Le due canzoni si intitolano La palomma, (cantata da Tonia Giove), e Le marenare, (cantata dal baritono Antonio Stragapede). Angela Montemurro sarà al pianoforte e al clavicembalo. Seguiranno, per la gioia del pubblico, famose canzoni napoletane e canzoni della tradizione popolare pugliese. Prima del concerto, alle ore 18 e alle ore 19, ci saranno due momenti inclusivi e di guida all’ascolto a cura di Mariella Ragnini de Sirianna, presidente della Star Gate Universal Service, e del musicologo e flautista Francesco Scoditti, il quale in particolare illustrerà le dinamiche culturali della programmazione del Festival al pubblico. L’ingresso è libero.

Il “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari è un festival itinerante, vincitore del Bando “Le due Bari”, nato dall’Accordo di Programma tra il MIC e il Comune di Bari, per portare la Musica nei territori periferici della nostra città.

Il Piccolo Festival, che ha come sottotitolo: “I viaggi della nostra Musica, dal’500 ad oggi”, si concretizzerà in dieci concerti, ognuno in prima assoluta mondiale, in sei aree bersaglio della citta? metropolitana di Bari. Ciascun appuntamento sarò anticipato da uno o due laboratori o iniziative formative, che mirano a salvaguardare e valorizzare, portandolo all’attenzione del pubblico, il patrimonio immateriale del nostro territorio.

Nel corso dei diversi appuntamenti saranno riproposte, come prime esecuzioni assolute nei tempi moderni, ovvero in nuove vesti e in nuove partiture, realizzate dalla compositrice barese Angela Montemurro e da altre compositrici internazionali, musiche scritte dagli antichi maestri.

IL PROGRAMMA DEI SUCCESSIVI CONCERTI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PICCOLO FESTIVAL BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN



Festival itinerante: 10 concerti nelle Chiese dei territori periferici della Città di Bari.

28 agosto: San Marco a Japigia;

8 settembre: Stella Maris a Palese;

25 settembre: San Giacomo a Bari Vecchia;

9 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;

16 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;

22 ottobre: San Pio X al quartiere Stanic;

6 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà;

13 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà

Per informazioni www.eurorchestra.it