EurOrchestra da Camera di Bari, concerto nella Chiesa Stella Maris a Palese

EurOrchestra da Camera di Bari “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” inserito ne “Le Due Bari”. L’8 Settembre alle 20.30 concerto nella Chiesa Stella Maris a Palese preceduto da una iniziativa formativa a cura di Livio Costarella, a partire dalle 19.

Dopo il successo dei tre precedenti concerti, coronato da una folta presenza di pubblico, il "Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain" dell’EurOrchestra per il progetto “Le Due Bari” continua il suo cammino.

Il prossimo concerto si terrà l’8 Settembre nella Chiesa Stella Maris di Palese, e arricchirà il Festival di un’ottica storiografica “Bari-centrica” in quanto porterà idealmente il Poème per Violino e Orchestra, brano famosissimo del compositore parigino Ernest Chausson (1855), a rivivere a Bari, con l'esecuzione affidata al grande violinista di fama mondiale Davide Alogna, realizzata secondo la trascrizione redatta dalla compositrice barese Angela Montemurro e edita dalla casa editrice, barese anch’essa, “Di Marsico Edizioni Musicali”.

Il concerto si terrà alle 20.30, e sarà diretto dal Maestro Giulio Arnofi, direttore della Philarmonie di Firenze, e avviato già da tempo a una carriera internazionale.

Il programma del concerto, dal titolo "Un parisien trascritto a Bari", si arricchirà anche dell'esecuzione in prima assoluta del Concerto per 4 Violini e Basso Continuo di Leonardo Leo, compositore nato a San Vito dei Normanni nel 1694, nella trascrizione realizzata per 4 Violini e Orchestra dalla stessa compositrice. Solisti i violinisti Davide Alogna, Diomira Fiore, Irine Gamdzzhashvili, Delia La Gala.

Completeranno la serata, in un impaginato scelto per far gustare al pubblico la temperie musicale vigente in Europa tra Sette e Ottocento, e ancor oggi vivificata da scambi e viaggi culturali, altri tre brani: la Meditation per Violino e Orchestra di Jules Massenet, compositore formatosi a Parigi, che fu maestro di Chausson; la Sinfonia in Re maggiore di Piccinni, nella revisione del grande Nino Rota; e il Divertimento per Archi di Mozart k138, composto nel 1772.

Il concerto sarà preceduto alle 19, sempre nella Chiesa Stella Maris, dall'iniziativa formativa a cura del giornalista e musicologo Livio Costarella che affronterà il tema “Un Poème da Parigi a Bari", trascrizione di un brano di un compositore parigino e edizione a stampa della nuova partitura da parte di un editore barese”.

L’ingresso è libero.

Il “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari, con la direzione artistica del Maestro Francesco Lentini, è un festival itinerante, vincitore del Bando “Le due Bari”, nato dall’Accordo di Programma tra il MIC e il Comune di Bari, per portare la Musica nei territori periferici della nostra città.

Il Piccolo Festival, che ha come sottotitolo: “I viaggi della nostra Musica, dal’500 ad oggi”, si concretizza in dieci concerti, ognuno in prima assoluta mondiale, in sei aree bersaglio della citta? metropolitana di Bari. Ciascun appuntamento è anticipato da uno o due laboratori o iniziative formative, che mirano a salvaguardare e valorizzare, portandolo all’attenzione del pubblico, il patrimonio immateriale del nostro territorio.

Nel corso dei diversi appuntamenti sono riproposte, come prime esecuzioni assolute nei tempi moderni, ovvero in nuove vesti e in nuove partiture, realizzate dalla compositrice barese Angela Montemurro e da altre compositrici internazionali, musiche scritte dagli antichi maestri.



IL PROGRAMMA DEI SUCCESSIVI CONCERTI DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PICCOLO FESTIVAL BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN

25 settembre: San Giacomo a Bari Vecchia;

9 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;

16 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;

22 ottobre: San Pio X al quartiere Stanic;

6 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà;

13 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà

Per informazioni tel-al 3284475514, 3406474749. www.eurorchestra.it www.leduebari.it