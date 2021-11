Concerto Matinèe dell’EurOrchestra, “Festa Musicale - Suoni e poesia della natura”

“Festa Musicale -Suoni e poesia della natura”, per Flauto Solo e Voce Recitante, è il nuovo concerto che l'EurOrchestra da Camera di Bari propone per la rassegna matinèes di Musica in Libertà. L'appuntamento, a ingresso libero con green pass, è in programma martedì 9 novembre alle 10.30 nella saletta matrimoni del Municipio 1 a Bari, in Via Trevisani 206.

Il flautista Francesco Scoditti, primo Flauto dell’EurOrchestra, divulgatore, docente e critico musicale, eseguirà musiche per flauto solo di Telemann, Kulhau, Mercadante, Debussy (la famosissima Syrinx) e Piazzolla, ispirate ai suoni festosi della natura.

Della compositrice barese Angela Montemurro sarà eseguito il brano “Solitamente ‘na campana sona”, su testo del poeta calabrese Pippo Prestia.

Il brano fu composto ed eseguito in prima assoluta nel duomo di Vibo Valentia il 2/3/1995, in occasione della consegna del ”Premio della Testimonianza” ai genitori del piccolo Nicholas Green, la cui vicenda dette l’avvio in Italia alla cultura della “donazione d’organi”.

Lo accompagnerà in questo viaggio vibrante e originale la voce recitante di Barbara Mangini, che leggerà le poesie e i testi legati al tema del concerto.

Il Concerto sarà trasmesso alle 18 anche sul canale de “ La Gazzetta Meridionale Web Tv” al link https://www. lagazzettameridionale.it

Ingresso libero riservato ai possessori di green pass, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni www.eurorchestra.it https://www.facebook.com/ groups/45444837611/permalink/ 10159488962717612/

www.viaggiareinpuglia.it/ evento/60461/it/XX-Stagione- EurOrchestrain-Musica-2021

