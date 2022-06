Eurorchestra da Camera di Bari, da Bach a Liszt Per “Musica in Libertà”

Si avvia verso la conclusione la rassegna “Musica in Libertà”, a cura dell’EurOrchestra da Camera di Bari. Martedì 28 giugno la penultima giornata della manifestazione inserita nel più ampio contesto del “Piano Festival San Nicola”. Due come di consueto i concerti in programma a cura dell’EurOrchestra, uno alle 11.30 e l’altro alle 17, ospitati nella Chiesetta - Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari, con ingresso gratuito. Ospiti il giovane pianista Francesco Luca Lomaglio, diplomato del Conservatorio Niccolò Piccini di Bari nella classe di Gemma Dibattista e il professor Michele Loconsole, studioso di teologia e attento propugnatore del dialogo interreligioso.

I due incontri, intitolati “da Bach a Liszt” sono dedicati all’esecuzione di brani del repertorio classico per pianoforte, affidata al giovane pianista Lomaglio, mentre l’appuntamento con la cultura è affidato al professor Loconsole, che illustrerà la figura di San NIcola e la storia del culto del Santo cui è intitolato il Festival pianistico dell’EurOrchestra.

L’ultimo doppio appuntamento di “Musica in Libertà” si terrà poi martedì 5 luglio con l’esibizione del duo di canto e pianoforte formato dal Soprano Vittoria Di Bisceglie e dal pianista Corrado Fondacone. Gli appuntamenti riprenderanno poi a ottobre 2022.

