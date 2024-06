Il viaggio estremo di Marco Polo sulla Via della Seta, il concerto in occasione della Festa della Musica

L’EurOrchestra da Camera di Bari si prepara a celebrare la Festa della Musica 2024, una giornata speciale che aprirà le porte di otto Biblioteche nazionali e universitarie di tutta Italia. Tra queste, ci sarà anche la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari, dove, nel giorno del solstizio d’estate, si terrà il concerto dal titolo titolo Il viaggio estremo di Marco Polo sulla Via della Seta, un omaggio alla figura del grande navigatore e viaggiatore, di cui quest’anno si celebrano i 700 anni dalla sua morte. Appuntamento il 21 giugno a partire dalle ore 19.30, nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale in via Pietro Oreste n.45.

L’evento speciale si inserisce nella stagione di Concerti in Biblioteca 2024, la rassegna di 14 concerti che, con la direzione artistica dei Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, intende celebrare il connubio tra arte musicale dal vivo e memoria e cultura storiche, sia musicali che letterarie, in una una sede prestigiosa sempre più luogo di aggregazione per i cittadini.

Durante il concerto saranno letti dal noto attore e regista Lino de Venuto brani tratti da Le

divisament du monde, il fantastico reportage di viaggio del collaboratore di Marco Polo, Rustichello da Pisa, scritto in franco-veneziano antico, poi tradotto nella versione italiana intitolata Il Milione. Saranno eseguite composizioni vocali, strumentali e operistiche di vari autori, a partire dal ‘600 fino a tutto l’800, che si ispirarono, sia pure indirettamente, ai viaggi sulla Via della Seta del grande veneziano, e che seppero tradurre in musica paesaggi e scene di vita da lui descritti. Alcune opere sono trascritte dalla compositrice Angela Montemurro.

Le musiche, alcune su testi di Metastasio, saranno tratte da Lully, Purcell, Rameau, Galuppi, dai baresi Latilla e Piccinni, dal tarantino Paisiello, e poi da Mozart, Grieg e Puccini, e saranno interpretate dall’EurOrchestra da Camera di Bari che si avvarrà di solisti esecutori, cantanti e strumentisti, che si esibiranno sotto la bacchetta del Maestro Francesco Lentini.

È prevista la partecipazione del soprano Antonia Giove, e del baritono Antonio Stragapede, docenti del Conservatorio Piccinni, che presenteranno come esecutori anche dei giovani cantanti cinesi che si perfezionano con loro presso il Conservatorio Piccinni, e che interpreteranno anche dei canti della tradizione cinese. Anche il soprano Marzia Saba Rizzi parteciperà come interprete al concerto. Il programma sarà ispirato quindi sia alle “cineserie settecentesche”, musiche in voga nel Teatro del 700, composte cioè da antichi maestri su

ispirazione delle scene descritte dal navigatore veneziano nel suo libro “Il Milione”, sia a musiche successive, scritte nell’ ’800, con una incursione anche nelle musiche popolari di altri popoli visitati da Marco Polo, come gli armeni e i kazaki.

Sarà allestita inoltre anche una piccola mostra di edizioni ispirate al navigatore veneziano conservate nella Biblioteca Nazionale di Bari.

Ingresso libero.