A Castellana Grotte un’intera giornata dedicata ai protagonisti e al racconto del mondo della pallavolo, in esposizione, la Coppa dell’Europeo maschile 2023

Prosegue il percorso di avvicinamento della Puglia all'evento di punta della stagione 2023, l'Europeo maschile di volley, in programma a Bari dal 9 al 12 settembre dove si giocheranno gli ottavi e i quarti di finale. Venerdì 16 giugno a Castellana Grotte si terrà una giornata di approfondimento sul mondo della pallavolo con due momenti di rilievo: alle 18.00, nel Museo “Franco Anelli", si terrà un workshop dal titolo "Confronto sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi", al quale interverranno personaggi di rilievo dell'ambito sportivo, politico, universitario e della formazione. Tra gli altri anche Roberto Ghiretti, docente del Master Sport Uniparma e della Scuola dello Sport del CONI.

A seguire, alle 20.30, nella Caverna della Grave, andrà in scena "Volley Talk", lo spettacolo ideato dal giornalista Massimo Salmaso per ripercorrere la storia della pallavolo degli ultimi decenni. Lo farà insieme ad ospiti come Franco Bertoli la “mano di pietra del volley” e Fabio Vullo membro in Italia della cosiddetta generazione di fenomeni, entrambi ex giocatori della nazionale italiana tra i più vincenti di sempre, e Annamaria Quaranta, anche lei ex azzurra e già giocatrice della Florens Castellana Grotte in serie A2 e in serie A1 tra il 2007 e il 2009.

Dalle 18 alle 20, nel Museo , sarà possibile ammirare la Coppa dell’Europeo maschile 2023 che sarà possibile fotografare soltanto al termine del workshop .

L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Grotte di Castellana srl e Comune di Castellana Grotte.

È possibile prenotare per assistere allo spettacolo serale all'indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-volley-talk-656547861327?aff=eand