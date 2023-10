Eve Aboulkheir e Renato Grieco sul palco di Spazio Murat e le istallazioni sonore di Gregory Whitehead a Bari

Continua Sussurra Luce, la rassegna di 5 concerti e un’installazione, con 11 artiste e artisti, ai confini tra elettronica, parole e voci, curata da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani e prodotta da Spazio Murat.

Il terzo appuntamento si terrà venerdì 20 ottobre alle 20.30 e vedrà succedersi sul palco di Spazio Murat a Bari: Eve Aboulkheir e Renato Grieco.

In contemporanea, nello Spazio saranno allestite delle inedite postazioni d'ascolto dedicate al lavoro di Gregory Whitehead, che resteranno attive fino a sabato 28 ottobre

Con Sussurra Luce, Spazio Murat si trasforma in un laboratorio espressivo multidisciplinare in linea con i luoghi più importanti della ricerca musicale e sonora internazionale.

La rassegna indaga le relazioni tra testo, musica, voce, media e tecnologia e le interazioni tra scrittura, suono e ascolto; uno dei temi di ricerca più fervidi dell’arte contemporanea, al di là delle distinzioni disciplinari

Sound artist e musicista francese, Eve Aboulkheir lavora a performance e installazioni sonore che trasformano rumori ambientali e della realtà in strumenti. Ha eseguito la sua musica sugli acousmonium del GRM/INA di Parigi e dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Un suo lavoro, Guilin Synthetic Daydream, è stato pubblicato di recente su disco nella collana Portraits GRM.

Compositore attivo nei campi della musica concreta e della radio-arte, dal 2013 Renato Grieco si è esibito in tutta Europa sia con il suo progetto solista (con lo pseudonimo kNN) che in numerose collaborazioni in veste di performer, interprete o drammaturgo del suono per la danza. Ha appena pubblicato, insieme a Canedicoda, l'LP Ehm (Xong Collection).

Scrittore, radio-maker e artista sonoro, è considerato dalla critica una delle principali figure internazionali nel campo dell'audio e dell'arte radiofonica contemporanea. Dal 2000 produce radio-drammi e documentari per BBC Radio. The Loneliest Road e No Background Music (con la voce di Sigourney Weaver) hanno entrambi vinto i Sony Gold Academy Awards.

Sussurra Luce continua il 31 ottobre. Al centro della scena ci sarà il progetto Fast Fashion di Lolina (già attiva come Inga Copeland e Hype Williams, insieme a Dean Blunt, e fondatrice dell’etichetta discografica Relaxin Records): registrazioni vocali inutilizzate e fatte col telefono guardando video online o camminando per strada, ricampionate, composte come un collage di lunga durata.

Infine, il 16 Dicembre Spazio Murat ospiterà la poeta Patrizia Valduga - una delle voci più alte della poesia contemporanea, con una recita di testi dal suo ultimo libro, Belluno (Einaudi). Durante la performance, la sua voce sarà trasformata, espansa e sintetizzata dal vivo, in risposta a versi, espressioni e all’acustica ambientale da Roberto Paci Dalò, compositore, musicista, radio-maker, regista e artista visivo.

Biglietti in prevendita su Dice a 14 euro

https://dice.fm/event/aw7nd- sussurra-luce-3-aboulkheir- grieco-whitehead-20th-oct- spazio-murat-bari-tickets

Biglietti al botteghino: 18 euro

Orari:

Apertura Porte: 20.30

Eve Aboulkheir: 21.00

Renato Grieco: 22.00