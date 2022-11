C'è aria di festa, la rassegna al Kismet si chiude in musica con Eve Guerrier in concerto

Si chiude in musica con Eve Guerrier in concerto, la rassegna ‘C’è aria di festa’, che da settembre ha portato al Teatro Kismet di Bari laboratori e spettacoli gratuiti, con un ricco programma curato da Teresa Ludovico.

L’ultimo appuntamento è in programma venerdì 11 novembre alle ore 21, con la prima nazionale della commedia musicale Autopsia di una goccia. Una strana creatura che si chiama Cèlestine appare in un parco dov’è in corso una festa popolare, spingendo una carrozzina e portando una pesante valigia: è l’incipit da cui muovono gli 8 quadri e le 9 canzoni interpretate in scena dalla attrice e cantante francese Eve Guerrier e dal compositore, autore e musicista Eric Guèna.

La protagonista parla del suo essere diversa, parla della modernità, dei problemi legati alla creatività, della sua incapacità ad adattarsi ad un mondo contemporaneo che la marginalizza. Per sopravvivere, lei si immagina come una maestra di vita e vende elisir di felicità nel suo negozio improvvisato. Cosa sta aspettando, tutta sola, in mezzo al nulla con la sua carrozzina e le sue pozioni magiche come sua unica famiglia, come una goccia d’acqua persa nell’oceano dell’umanità?

Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 335 805 22 11 o via mail a botteghino@teatrokismet.it .

BIO Eve Guerrier attrice e cantante si forma alla scuola del Théâtre du Passage di Niels Arestru. Interpreta sia un repertorio classico che contemporaneo sotto la direzione di numerosi registi tra gli altri: d’Albert Simon Festival de Valréas, Giancarlo Ciarapica, Nicolas Thibault, Renaud Benoît, Pierre Chaussat, Jean-François Maurier, Alain Maratrat, Nadine Varoutsikos, Marion Fouilland, Renaud Benoît, Hubert Jappelle, Geneviève de Kermabon Festival d’Avignon IN, Gérold Schumann, Christophe Perton Opéra de Nancy, Gilles Chavassieux. In particolare in Italia con Teresa Ludovico Teatro Kismet Opera, Marco Baliani, Lucia Zotti. Perfeziona la formazione al canto con Anna Prucnal. Numerosi i recital realizzati in collaborazone con l’Alliance Française de Bari e di Torino. Dal 2014, interpreta canzoni électro pop réalizzate composte e scritte in tandem avec Eric Guéna. Pubblica tre album: Traînée d’Ange 2015, Attention CD affectueux 2017, Mes Pin’Up de Chansons 2019. Il quarto “Kickez likez”! Nel marzo 2022.

Architetto, filosofo dell’arte, ma soprattutto pittore e scultore, Eric Guéna è l’autore dei testi e della musica di questa opera originale

‘C’è aria di festa’ rientra nell’Accordo di programma MIC – Comune di Bari | Avviso pubblico Le Due Bari, progetto interamente finanziato, sostenuto e promosso dall’Assessorato alla Cultura della città di Bari. In collaborazione con Planetario di Bari Sky Skan, Bari International Gender festival, Associazione Malalingua ETS, Associazione Arti Sinespazio 3.0, Rete Civica Urbana Carbonara Ceglie Del Campo Loseto Santa Rita , Rete Civica Urbana Torre a mare San Giorgio, APS Slow Food Condotta di Bari, I.I.S.S. “E. Di Savoia – P. Calamandrei”- Bari, I.C.”G.Paolo II – De Marinis, Casa degli alfieri di Asti e Pro Loco Torre a Mare.

Per info: 3358052211 – botteghino@teatrokismet.it. Il programma completo della rassegna su www.leduebari.it.