Castelli e musei aperti al pubblico, mercatini ed eventi: cosa fare nel giorno di Ognissanti a Bari e dintorni

Si conclude con la giornata di Ognissanti questo lungo ponte festivo d'autunno. Cosa fare, dunque, oggi a Bari e dintorni? Le idee per trascorrere questa giornata non mancano. A cominciare dalla possibilità di visitare i luoghi della cultura che anche oggi saranno aperti al pubblico: a Bari il Castello Svevo, in provincia, tra gli altri, il Grottone di Ruvo, il castello di Gioia del Colle e il parco archeologico di Monte Sannace (qui la tabella con info e orari).

Se invece l'idea è quella di una passeggiata per mercatini, nel parco Rossani c'è ancora fino a questa sera c'è la mostra mercato 'Halloween Park'. A Rutigliano il centro storico si anima tra bancarelle ed enogastronomia per il 'Puglia Wine Festival'. A Monopoli, ultimi giorni per visitare PhEST – Festival internazionale di fotografia e arte. Sempre in tema di mostre, prosegue al teatro Margherita di Bari il World Press Photo 2022. Ad Alberobello si passeggia tra i Trulli alla scoperta di antiche storie delle tradizione di Ognissanti (ultimo appuntamento questa sera).

