A Putignano lo show di Roy Paci e gli eventi nell’ultimo fine settimana di cArte e Maschere

“Ho sempre sperato di partecipare al rituale ancestrale del gran Carnevale di Putignano, il più antico d'Europa, ma mai mi sarei aspettato di assumere il ruolo del gran Maestro Cerimoniere”. A parlare è Roy Paci, l’ospite d’onore dell’ultimo giorno di cArte e Maschere – Il Carnevale si racconta d’estate. Sarà proprio il noto ed ecclettico trombettista italiano a chiudere domenica prossima la kermesse della Fondazione Carnevale di Putignano, con Banda Mistica, uno spettacolo di street band che culminerà in un’esibizione corale.

L’appuntamento, unico e irripetibile perché creato appositamente per l’evento estivo del Carnevale di Putignano, è in programma per domenica 3 luglio, start alle ore 20.30 in largo Porta Nuova.

A fare da suggestiva scenografia allo show musicale sarà l’ammaliante Sirena in cartapesta, opera firmata dal Maestro cartapestaio Angelo Loperfido dell’associazione “Conlemani”.

La performance diretta da Roy Paci coinvolgerà in tutto 7 formazioni bandistiche anche molto diverse fra loro: Bandita, Birbant Band, Boomerang Band, Euroband, Banda Millico, Timbales e Rusty Brass. Le bande sfileranno per la città, passando al cospetto delle 11 Grandi Sculture in Cartapesta, e raggiungeranno, infine, Largo Porta Nuova per la performance finale. Un evento nell’evento quindi.

Roy Paci, cantante, trombettista, compositore e produttore discografico originario di Siracusa è un volto noto e apprezzato del panorama musicale italiano, attualmente in classifica con il singolo “Happy Times”, già divenuto uno dei tormentoni dell’estate 2022. Un brano carico di energia positiva e dirompente, come nel suo stile, e la stessa energia Roy Paci la porterà, fra pochi giorni, a Putignano. Il conto alla rovescia è già partito.

Riusciranno i musicanti a salvare Odisseo e celebrare insieme il Rito del Grano?

Venite a scoprirlo il 3 luglio a Putignano.

GLI EVENTI DA NON PERDERE NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA DI CARTE E MASCHERE

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio, nell’ultimo fine settimana di cArte e Maschere vi aspettano eventi musicali, show di Drag Queen, teatro e danza aerea nei pressi delle sculture in cartapesta, ed iniziative e laboratori per bambini nel Villaggio di Farinella. A chiudere la kermesse, subito dopo la Banda Mistica di Roy Paci, intorno alle ore 22.30 sarà Il Rito del Grano a cura del collettivo Spaccagrani: un corteo speciale da largo Porta Nuova a Piazza Aldo Moro, con performance finale di teatro e danza, e saluto infuocato al Carnevale.

Il programma completo e sempre aggiornato è scaricabile dalla home page del sito ufficiale www.carnevalediputignano.it