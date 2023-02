Il Carnevale di Putignano nel Puglia Village di Molfetta

Il Carnevale di Putignano ha scelto Puglia Village per l'after-party conclusivo della sua 629esima edizione. Domenica 26 Febbraio, a partire dalle ore, 17,30, alcune delle più belle maschere dello storico Carnevale, famoso in tutto il mondo, sfileranno per le vie della Land of Fashion di Molfetta. Intanto, da oggi, 9 febbraio, i clienti del Village possono ammirare nella piazza principale la gigantesca opera in cartapesta, “dio Sole”, personaggio dei carri allegorici di Putignano del maestro cartapestaio Lello Nardelli (Associazione Culturale “Carta in Festa”).

Il grande pupo "dio Sole" accoglie l'ormai ingrigita Terra sentenziando sull'unico vero responsabile del disastro: l'uomo! L’opera pone l’accento sul sole al centro di un sistema, che vive in perfetto equilibrio, con il nostro pianeta Terra che però sta subendo dei cambiamenti repentini contro la sua naturale evoluzione.

Il 19 febbraio, alle ore 11, i festeggiamenti sono tutti per Hakuna Matata, asilo interno al Puglia Village, che ha organizzato una parata di bambini in maschera aperta a tutti, che si concluderà con la distribuzione di gadget della Land of Fashion pugliese appositamente creati sul tema di una delle feste più divertenti dell’anno.

Infine, è importante sapere che è possibile raggiungere Puglia Village anche comodamente in autobus con partenze continue dalla stazione di Molfetta, grazie alla collaborazione con la MTM di Molfetta. Per conoscere gli orari di apertura, così come gli orari di collegamento in autobus e tenersi al passo con la Land of Fashion molfettese, basta collegarsi al sito pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali, cercando “Puglia Village”.