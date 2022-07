A Putignano visite guidate, presentazione libri e spettacoli

Proseguono a Putignano gli eventi, promossi dall’Assessorato alla Cultura, che stanno animando la città in questi giorni d’estate. Tra visite guidate gratuite per grandi e bambini, appuntamenti con il teatro e con la musica, ecco tutti gli appuntamenti in programma dal 28 al 31 luglio.

Si comincia giovedì 28 luglio, alle ore 19:00 in piazza Plebiscito, con la presentazione del libro Masquerade. L’universo dietro la maschera di Maria Grazia Carriero e Nicola Zito. Dialogherà con gli autori Sara De Carlo, curatrice della mostra “Follia in Minore” visitabile fino al 30 luglio al Museo Civico “Romanazzi Carducci”. Alle ore 20:30 al Chiostro della Biblioteca Comunale, l’Amministrazione Comunale e Confesercenti Bari presenteranno il bando regionale per l’iscrizione nell’albo delle imprese storiche. All’incontro, rivolto alle attività commerciali del territorio, interverranno Luciana Laera, Sindaca di Putignano, Francesco Paolicelli, Consigliere regionale e presidente IV Commissione, Gianni Locorotondo, Presidente ASCOM Confesercenti Putignano, Raffaella Altamura, Presidente Confesercenti Bari, Francesco Fiore, Direttore Cat Imprendo Puglia. Alle ore 21:00, alle cantine Colavecchio, protagonista il teatro sotto le stelle della rassegna “Sere d’estate”. In scena la compagnia Ippolito Chiarello con lo spettacolo teatrale Oggi sposi (info e prenotazioni tel. 338.8802160 – 328.4817943).

Venerdì 29 luglio, alle ore 19:00, il Chiostro Comunale ospiterà il convegno regionale “Le feste patronali: un nuovo inizio”. Sempre alle 19:00 nuovo appuntamento con la rassegna “Libri in Giardino”, presentazioni di libri e incontri con gli autori al giardino pensile del Museo Civico di Putignano (piazza Plebiscito). Pamela Barba presenterà il suo libro È arrivato l’autunno, dialogano con l’autrice Cristiano Marti e Alessandro Capurso. Un’inchiesta che, tra voci e fotografia, racconta del dramma che dal 2013 tiene un’intera regione col fiato sospeso. Il batterio Xylella, a distanza di quasi dieci anni dalla sua comparsa in Salento, ha ucciso milioni di ulivi, devastato paesaggi, compromesso le economie di svariati territori, tolto il futuro a intere generazioni. È arrivato l’autunno è un libro che ricostruisce questa tragica storia attraverso le voci di imprenditori, agricoltori, amministratori locali, tecnici ed esperti, protagonisti, loro malgrado, di una battaglia non ancora vinta. Un viaggio lungo la Puglia dagli incantevoli paesaggi e dalle secolari tradizioni produttive, realtà che rischiano di andare definitivamente perdute. Pamela Barba, originaria di Ceglie Messapica, fotografa indipendente, si occupa principalmente di fotografia sociale, documentaristica e didattica.

Sabato 30 luglio, alle ore 18:00, si va a spasso per la città, con una delle visite guidate gratuite a cura dell’Infopoint di Putignano. Insieme a guide turistiche abilitate il percorso comprenderà le installazioni in cartapesta, realizzate dagli artigiani putignanesi, e la visita alla bottega del coriandolaio. Posti limitati, info e prenotazioni telefonando al 375.5453515 o scrivendo a infopoint@comune.putignano.ba. it. La serata si concluderà alle ore 20:00 con Marco Vinicio Carnicelli in concerto al giardino pensile del Museo Civico “Romanazzi Carducci”, a cura di ARTES punto di svolta (info e prenotazioni tel. 377.3004148).

La settimana si concluderà domenica 31 luglio con un doppio appuntamento. Alle ore 20:30 al Chiostro Comunale il saggio di danza “Scenart Summer Show”. Alle ore 21:00 alle Cantine Colavecchio l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Sere d’estate” con Giobbe Covatta in Scoop (Donna sapiens) (info e prenotazioni tel. 338.8802160 – 328.4817943).