Ospiti, spettacoli, concerti e la Grande Festa della Madonna del Pozzo: il programma degli eventi di agosto e settembre a Capurso

Dopo il successo degli appuntamenti di luglio proseguono gli appuntamenti del cartellone estivo 2022 del Comune di Capurso. Un programma che ha già visto sfilare nella cittadina alle porte del capoluogo pugliese artisti di fama nazionale al grido di “Abusiamo di cultura, l’estate che crea dipendenza” titolo della rassegna, scelto proprio per la sua capacità di smuovere le menti attraverso una provocazione nata con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla bellezza e tenerli lontano dalle brutture, per farli innamorare dell’arte e di tutte le possibilità.

Numerosi gli eventi gratuiti che hanno già attirato migliaia di spettatori, capursesi e non solo. Tra questi Raphael Gualazzi, Roberto Vecchioni, Chiara Civello, Giorgio Panariello, Vito Signorile, Stefania Dipierro, Gaetano Partipilo, Gianni Ciardo e Uccio De Santis, solo per citarne alcuni.

Ma le attività non sono ancora finite. Anzi. Per agosto il Comune di Capurso rilancia continuando con altri grandi nomi dello spettacolo e poi ancora con eventi di cinema, teatro, danza, musica, organizzati grazie alla collaborazione con le associazioni culturali del territorio e iniziative rivolte ai più piccoli nell’ambito dell’Open Village, rinnovato per la sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno e che coinvolge le realtà educative e del terzo settore della comunità capursese, con attività diurne e pomeridiane giochi e attività.

Sabato 30 luglio alle ore 21 per la XX edizione Rassegna del teatro amatoriale è in programma “Decameron” (evento a pagamento a cura di Maschere e Tamburi, Cortile scuola San Giovanni Bosco).



Il 1° agosto continuano le attività dell'Open Village con l'ultimo appuntamento della rassegna cinematografica per bambini “Cinema al Parco” con la proiezione del film “Il ritorno di Mary Poppins” al parco Pertini. Mercoledì 3 agosto si ricorderanno i vent'anni senza Giulio Centrone, già vicesindaco del Comune di Capurso, promotore, tra le altre cose del gemellaggio tra Capurso e Schiller Park. Giovedì 4 agosto ancora Open Village con il DJ Set di MauRiccio, il Disc Jockey più giovane d'Italia e un divertente Schiuma Party. Nelle giornate dell’8, 9, 15 e 16 agosto torna, dopo il successo della scorsa edizione la Compagnia Teatro Apulia con i musical “Roma Spogliata”, “Colin e Mariett e ci ald stè?”, “Battisti Bazar” e “My fair Bari”. Giovedì 11 agosto per l'ultimo appuntamento con Open Village va in scena il Carnevale d'Estate. Balli e ricordi della più antica» tradizione capursese. Venerdì 12 agosto la Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia “Colpi di Maschera”. Prende invece il via alla Villa Comunale sabato 20 agosto la rassegna cinematografica “Leggende del cinema” con la proiezione del film “Ennio” di Giuseppe Tornatore. La rassegna prosegue poi il 22 agosto con “I Vitelloni” con la regia di Federico Fellini; il 23 agosto con “Totò, Peppino e la Malafemmena” con la regia di Camillo Mastrocinque e il 24 agosto con la proiezione del film “Il sorpasso”, con la regia di Dino Risi. Tutti gli appuntamenti con il cinema si terranno nella Villa Comunale.

Ma il vero cuore di questo cartellone saranno i lunghi festeggiamenti della Festa Grande per la Madonna del Pozzo, che ritornano dopo due anni di fermo a causa del covid e che vede insieme il lavoro sinergico di Comune, Comitato Feste Patronali e comunità francescana della Chiesa della Madonna del Pozzo.

E il cartellone prosegue anche a settembre. Il 2 settembre l'asd Dynamic Lab organizza la V edizione Festival Performing Arts nella Villa Comunale, mentre sabato 3 settembre si terrà il Premio Capursese dell'anno e a seguire il musical “Cattedrale”, liberamento tratto da Notre Dame de Paris a cura della Compagnia Atto Terzo. Martedì 6 settembre ancora teatro con lo spettacolo “Cambia la tua vita con Ciak” di e con Gianmarco Maria Cro', nella Piazzetta del SS. Salvatore.

Dopo due anni di pausa, torna dall'8 all'11 e poi il 24 settembre il Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo” a cura dell'associazione Bona Sforza, con una esposizione di opere nella sala don Domenico Tanzella all'interno del chiostro della Reale Basilica. La cerimonia di premiazione si terrà invece nella nuova Biblioteca D’Addosio. E ancora, il 9, 10 e 11 settembre torna la rassegna “Capurso Danza” con le scuole Academy Dimensione Danza e Galleria della Danza in villa comunale. Sempre domenica 11 settembre riprendono gli appuntamenti con l'Open Village ed è in programma l'iniziativa Amico nel Regno degli Scacchi, un torneo di scacchi a cura del Laboratorio scacchistico barese e di UTE Re del Tempo in Piazza Umberto I. Martedì 13 settembre Il Libro Parlante presenta "Dall'Oise all'Adriatico" un incontro con l'autore Renato Villani sulla Terrazza della biblioteca Giuseppe D'Addosio, prima dell’ultimo appuntamento stagionale in programma martedì 27 settembre con "Be Happy, Bee Hive! Una Storia Di Sogni in Musica", incontro con l'autrice Maria Patavia sempre nella biblioteca Giuseppe D'Addosio.

Il cartellone non dimentica l’importanza della solidarietà e del dono grazie alle giornate della donazione organizzate da Avis al Pala Padovano il 27 agosto e 25 settembre.

Tutto il programma è disponibile su www.comune.capurso.bari.it, sul QRCode scansionabile da manifesti e locandine e qui di seguito.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO GIORNO PER GIORNO / AGOSTO E SETTEMBRE

Lunedì 1° agosto – ore 20.30

Open Village: Cinema al Parco. Proiezione del film “Il ritorno di Mary Poppins”.

A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.

Martedì 2 agosto

ore 20 - Festa per il Perdono di Assisi. Con la partecipazione degli Sbandieratori Civitas Mariae. A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Sagrato della Basilica.

20:30 - Il Libro Parlante presenta “Terraròss ind'allu core”. Incontro con l'autrice Sandra Tarantino. Piazzetta del SS. Salvatore.

Mercoledì 3 agosto – ore 20

Vent'anni senza Giulio. Una serata dedicata a Giulio Centrone in occasione del ventennale dalla scomparsa. Conferenza. Piazza Umberto I.

Giovedì 4 agosto – ore 20.30

Open Village: DJ Set & Schiuma Party con MauRiccio DJ.

A cura di coop. Terrapulia. Villa Comunale.

Lunedì 8 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “Roma Spogliata”. Piazza Umberto I.

Martedì 9 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “Colin e Mariett e ci ald stè?”. Piazza Umberto I.

Giovedì 11 agosto – ore 21

Open Village: Il Carnevale d'Estate. Balli e ricordi della più antica tradizione capursese.

A cura della coop. Terrapulia. Villa Comunale.

Venerdì 12 agosto – ore 21

La Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia “Colpi di Maschera”.

Piazza Umberto I.

Lunedì 15 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “Battisti Bazar”. Piazza Umberto I.

Martedì 16 agosto – ore 21

Teatro Apulia presenta “My fair Bari”. Piazza Umberto I.

Sabato 20 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “Ennio”. Regia di Giuseppe Tornatore.

A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.

Lunedì 22 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “I Vitelloni”. Regia di Federico Fellini.

A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.

Martedì 23 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “Totò, Peppino e la Malafemmena”. Regia di Camillo Mastrocinque. A cura del Comune di Capurso. Villa Comunale.

Mercoledì 24 agosto – ore 21

Leggende del cinema. Proiezione del film “Il sorpasso”. Regia di Dino Risi. A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.

Dal 26 al 29 agosto

La Festa Grande: Madonna del Pozzo 2022. A cura del Comitato Feste Patronali. Centro urbano.

Domenica 28 agosto

ore 9 - Santa Messa e processione dell'incerata. Sagrato Reale Basilica.

ore 21 - Corteo Storico e Processione del Carro Trionfale. Sagrato della Basilica

Martedì 30 Agosto - ore 20

Corteo Storico dal Pozzo alla Basilica. A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Largo Piscine.

Venerdì 2 settembre – ore 21

V edizione Festival Performing Arts. A cura dell'asd Dynamic Lab. Villa Comunale.

Sabato 3 settembre

ore 20:30 - Premio Capursese dell'anno. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.

Ore 21.15 - A seguire il musical “Cattedrale”. Liberamento tratto da Notre Dame de Paris.

Compagnia Atto Terzo. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.

Domenica 4 settembre

Tutto il giorno - Fiera dell'Ottava.

ore 19 - Celebrazione conclusiva della Festa della Madonna del Pozzo. Sagrato della Basilica.

Ore 21 – Paolo Belli Big Band in concerto. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.

Martedì 6 settembre – ore 21

Spettacolo teatrale “Cambia la tua vita con Ciak” di e con Gianmarco Maria Cro'.

Piazzetta del SS. Salvatore.

8-11 settembre – ore 17:30

Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”. Esposizione opere. A cura dell'associazione Bona Sforza. Sala don Domenico Tanzella. Basilica Madonna del Pozzo.

9-10-11 settembre – ore 20

Capurso Danza. A cura delle scuole Academiv, Dimensione Danza, Galleria della Danza.

Villa comunale.

Domenica 11 settembre – ore 16

Open Village: Amico nel Regno degli Scacchi. Torneo di scacchi a cura del Laboratorio scacchistico barese e di UTE Re del Tempo. Piazza Umberto I.

Martedì 13 settembre – ore 19:30

Il Libro Parlante presenta "Dall'Oise all'Adriatico". Incontro con l'autore Renato Villani.

Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.

Sabato 24 settembre – ore 19

Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”. Premiazioni.

A cura dell'associazione Bona Sforza. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.

Martedì 27 settembre – ore 19.00

Il Libro Parlante presenta "Be Happy, Bee Hive! Una Storia Di Sogni in Musica". Incontro con l'autrice Maria Patavia. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.



Info:

www.comune.capurso.bari.it