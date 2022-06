A Torre Quetta un'estate tutta dal vivo: atmosfere d’Irlanda, libri, un circo itinerante, laboratori per bambini e performance musicali a tema

Si alza il sipario sull’estate di Torre Quetta: la spiaggia più grande di Bari è pronta ad accogliere un ricchissimo cartellone di attività di intrattenimento pensato per grandi e piccoli, con particolare attenzione rivolta alle famiglie. Decine gli appuntamenti, tutti gratuiti e rigorosamente dal vivo, che scandiranno i prossimi mesi, tra musica, teatro, spettacoli e cultura. Il programma è stato messo a punto dall’ATI Torre Quetta, in collaborazione con gli host affidatari dei chioschi. L’obiettivo, in linea con la filosofia che ispira il nuovo progetto di Torre Quetta, è offrire agli avventori un’ampio ventaglio di servizi e avvenimenti inclusivi e diversificati, capaci di animare la spiaggia dal mattino sino a sera all’insegna di allegria e divertimento.

Ogni mese verrà presentato un ricco programma di appuntamenti.

Giugno si colora del verde d’Irlanda con il Molly Malone’s Days in programma nel prossimo fine settimana, a partire dalle 20, a cura dell’host Joy's Pub on the Beach.

Lunedì 13 giugno, per la Festa di Molly Malone, è in programma il Gadan Live Concert, progetto creato da quattro musicisti esperti e conosciuti nella scena irish trad e folk/rock europea. Quindi spazio a Due banjo (tenore & clawhammer), fiddle, mandolino, bouzouki e chitarra per una line-up di sole corde, arricchita da inserti elettronici ed una potente sezione ritmica. Tutti potranno essere protagonisti della serata grazie all’Irish Costume Contest, dedicato ai colori dell’Irlanda. Un modo simpatico per creare interazione e vincere anche consumazioni.

Appuntamento da non perdere giovedì 16 giugno con il Torre Quetta Book Club: a partire dalle 19 sarà presentato il libro POP LIFE, di Luca De Gennaro, noto manager televisivo, conduttore radiofonico su Radio Capital, giornalista, docente universitario e disc jockey.

La storia dei Beatles narrata attraverso i quiz: è l’oggetto del libro “LISTEN, DO YOU WANT TO KNOW A SECRET? 1000 QUIZ SUI BEATLES”, a cura di Anna Maria De Caroli, presentato giovedì 23 giugno alle 19.

Il 17 giugno ecco il Radio Selene Live Show, a partire dalle 20 diretta da Torre Quetta con gli speaker e la musica di Radio Selene.

Sonorità «amarcord» dedicata ai tormentoni della musica italiana mercoledì 22 giugno con la Superclassifica Sciò, a cura di Joy's Pub on the Beach, a partire dalle 19.

Il 15, 22 e 30 giugno sarà tempo del Circo di Torre Quetta: a partire dalle 19 al via uno spettacolo itinerante di artisti di strada.

Grande attenzione al mondo dei piccoli con gli eventi a cura dell'Associazione Leggere Coccole che il 19 e 26 giugno porta a Torre Quetta laboratori di lettura per bambini, con inizio alle 17:30.

Per tutta l’estate, grazie all’impegno di Riva Beach Club Torre Quetta e Mood Club , dal mercoledì alla domenica sarà possibile godere di diverse selezioni musicali a tema, a partire dalle 22.

IL PROGRAMMA

13 giugno - La festa di Molly Malone - h: 20.00

- GADAN LIVE CONCERT

- IRISH COSTUME CONTEST: indossa i colori d’Irlanda per vincere consumazioni di birra!

Gadan è un progetto creato da 4 musicisti esperti e conosciuti nella scena irish trad e folk/rock europea, con anni di esperienza nei maggiori festival europei e americani di musica folk tradizionale e contaminata.

Due banjo (tenore & clawhammer), fiddle, mandolino, bouzouki e chitarra per una line-up di sole corde, arricchita da inserti elettronici ed una potente sezione ritmica.

LINE UP :

Joan Gatti: Violino

Lorenzo Testa: Banjo tenore, Mandolino, Voce

Jacopo Ventura: Chitarra, Bouzouki, Voce

Andrea Verga: Banjo 5 strings, Mandolino, Kick, Voce!”

15 giugno - Il circo di Torre Quetta - a partire dalle ore 19

spettacolo itinerante di artisti di strada

16 giugno - Torre Quetta Book Club, a partire dalle ore 19

Presentazione del libro POP LIFE, di Luca De Gennaro.

Tra il 1982 e il 1986 il pop ha cambiato pelle e de Gennaro, che di questa rivoluzione è stato testimone diretto, la racconta in un libro che non è solo uno scrigno pieno di informazioni e curiosità, ma anche il racconto personale e coinvolgente di una vita dedicata alla musica. Luca de Gennaro è manager televisivo, conduttore radiofonico su Radio Capital, giornalista, docente universitario e disc jockey. Presenta CORRADO MINERVINI con CLAUDIA ATTIMONELLI. Selezione musicale di GIOVANNI FUZIO.

17 giugno - Radio Selene Live Show, a partire dalle ore 20

Diretta da Torre Quetta con gli speaker e la musica di Radio Selene.

19 giugno - Laboratori di lettura per bambini, a partire dalle 17:30 - a cura dell'Associazione Leggere Coccole

22 giugno - Il circo di Torre Quetta - a partire dalle ore 19

spettacolo itinerante di artisti di strada

22 giugno - Superclassifica Sciò, hosted by Joy's Pub on the Beach, a partire dalle ore19

Direttamente dai club più esclusivi del sud-Italia i TORMENTONI più cantati e amati della musica italiana in uno spettacolo unico e sorprendente, in cui i veri protagonisti saranno gli ospiti.

Annamaria Ercole (voce)

Gaetano Tasselli (voce)

Antonio Radicci (chitarra)

Emanuele Manzo(basso)

Raffaello Bia (tastiere)

Vito Parisi (batteria)

23 giugno - Torre Quetta Book Club, a partire dalle ore 19

presentazione del libro: “LISTEN, DO YOU WANT TO KNOW A SECRET? 1000 QUIZ SUI BEATLES”, di ANNA MARIA DE CAROLI. L’autrice attraverso 1000 quiz racconta tutta la vita, personale e artistica, dell'iconica band di Liverpool: famiglia, amori, beatlemania, discografia, canzoni e tanto altro. Come in ogni gioco, il primo “livello” è quello dei principianti, poi via via le domande più difficili. Il libro è impreziosito da un contributo di Julia Baird, sorella di John Lennon e da una presentazione di Ernesto Assante.

Il ricavato dalle vendite sarà interamente devoluto a Strawberry Field, per aiutare i giovani con difficoltà di apprendimento a inserirsi nella società: www.strawberryfieldliverpool.com.

26 giugno - Laboratori di lettura per bambini, a partire dalle 17:30 - a cura dell'Associazione Leggere Coccole

30 giugno - Il circo di Torre Quetta - a partire dalle ore 19

spettacolo itinerante di artisti di strada

Ogni settimana diverse selezioni musicali a tema, a partire dalle ore 22:

Riva Beach Club Torre Quetta:

Ogni mercoledì: BABY CHE FAI

Ogni giovedì: SERATA ITALIANA

Ogni venerdì: INRIVA

Ogni sabato: CRAZY LOVE

Mood Club:

Ogni mercoledì: SUMMER MADNESS

Ogni giovedì: I LOVE ’80 e ‘90

Ogni venerdì: MOOD VIBES

Ogni sabato: HAPPY MOOD

Ogni domenica: ENJOY DIFFERENT

Attenzione: si specifica che le attività elencate rientrano nell ’ ambito dell ’ offerta di piccolo trattenimento prevista dai concessionari e sub concessionari del compendio. Gli eventi, liberi e gratuiti, sono realizzati con fine di promuovere le attività di ristorazione

Tutte le info e gli aggiornamenti saranno disponibili sui profili ufficiali Facebook e Instagram e sul sito www.torrequetta.info