Un'estate di musica, mare, birra, buon cibo e amici al Joy's on the Beach di Torre Quetta

Questa sarà un'estate all'insegna della musica, al Joy's on the Beach di Torre Quetta!



Per tutto il corso dell'estate si susseguiranno live ed eventi imperdibili!



Ogni martedì Carlo Chicco presenta Joy's Elettroshock, un viaggio senza freni nella musica, alla scoperta di aneddoti, mondi e suoni straordinari.



E poi... Non siete pronti a quello che vi aspetta!



14 luglio Live concert Spookyman, atmosfere del Mississippi tinte di Noir, Blues degli anni 50 al Soul degli anni 60

15 luglio ore 19:30 aperitivo con Paraguaj dj set, trattenimento musicale di cumbia sonidera

17 luglio Live concert Gameboy, new wave – synthpop anni ‘80

20 luglio Live concert Crying Day Care Choir, swedish folk pop band CDCC

21 luglio Live concert Caboose, blues, rock Italia-Germania

24 luglio Live concert Tony Borlotti e i suoi Flauers, neo beat Italiano di impronta “ sixties”

28 luglio Live concert Magpies, rock alternativo visionario e magnetico, alternato da valzer, ballate e ninnananne dark.

31 luglio Live concert 20th Century Band, soundtracks Live Show

4 agosto Live concert Mefisto Brass, techno strumentale

11 agosto Live concert Claxy, afrobeat and pop dal Brasile

24 agosto Live concert Matchless, musica elettronica che combina nuovi beats a sonorità del passato



Per prenotazioni: 350 047 5166