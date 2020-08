'Eventi Molfetta', prosa, musica, cinema e iniziative per bambini

In cartellone c’è davvero di tutto e per tutti. Dalla musica alla prosa, alle commedie in vernacolo, agli eventi per i bambini, alla danza e tanto altro. A partire da giovedì 13 agosto torna la programmazione di “Eventi Molfetta” edizione 2020. Una esplosione colorata di iniziative che proseguiranno fino ad ottobre e abbracceranno tutta la città dall’anfiteatro, a piazza Municipio, a cala sant’Andrea, a banchina Seminario, piazza Garibaldi, viale Gramsci, Ospedaletto dei Crociati, Piazza delle Erbe, Cittadella degli artisti, Via Dante, e gli spazi delle scuole.

Tra gli appuntamenti da non perdere la terza edizione del S(u)onagli Folk Festival, i concerti di Simona Molinari e la Jazz Studio Orchestra e, l’omaggio a Lucio Dalla con le “Storie di Lucio”. E poi la prosa con Giorgio Marchesi ed Enzo Decaro, il cinema sotto le stelle con Zen Movie e il regista Giulio Mastromauro, ma anche l’omaggio a Morricone. E poi una programmazione dedicata ai bambini ed ai ragazzi con il Teatro dei Cipis, Arterieteatro e la Bottega di Fiorellino.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni previste dall'emergenza Covid.

22 Agosto

ore 20,30 - Arterieteatro - Pulcinella e Il Mistero del Castello a cura di Eidos - Teatro di Ponente

23 Agosto

Sez. Scout di Molfetta - Cngei Re-Scouting Molfetta - Lama Martina

ore 21,00 - Carro Dei Comici - Io e Pirandello con Sebastiano Lo Monaco - Teatro di Ponente

25 Agosto

dalle ore 17,30 - Teatro Dei Cipis - Abbraccio La Scuola – Laboratorio e Spettacolo Zio Lupo - Atrio Scuola Pascoli

ore 20,30 - A.S.D. Les Dances - Don't Stop Dancing - Teatro Di Ponente

26 Agosto

dalle 17,30 - Teatro Dei Cipis - Abbraccio La Scuola – Laboratorio e spettacolo - Piazza De Gasperi

ore 20,30 - A.S.D. Les Dances - Don't Stop Dancing - Teatro Di Ponente



27 Agosto

dalle 17,30 - Teatro Dei Cipis - Abbraccio La Scuola – Laboratorio e spettacolo - Palestra Scoperta Scuola Giaquinto

ore 20,30 - Fabulanova - S(u)onagli Folk Festival III Edizione - Zona Antistante Chiesa San Pio X

ore 20,30 - Zen Movie Cinema Molfettese - Serata dedicata al vincitore del Premio David di Donatello 2020 per il miglior cortometraggio - Piazza Municipio



28 Agosto

Parrocchia San Pio X - Festa Di Quartiere - Viale Gramsci

ore 20,30 - Ergo Sum - Un'odissea Infinita con Enzo De Caro - Teatro di Ponente

Per gli spettacoli del Io e Pirandello de Il Carro dei Comici (23 agosto) e Un'odissea Infinita di Ergo Sum i biglietti sono disponibili presso l'Info Point Molfetta.



Il programma completo a questo link: clicca qui