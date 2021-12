Natale a Bari , gli eventi nel Municipio 1

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 16/12/2021 al 30/12/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Un mare di eventi culturali, nel Municipio 1, per questo Natale.

Di seguito l’elenco completo, passate parola!

- 16 dic ore 18:00 concerto itinerante banda Pinerolo in via Sparano

- 17 dic ore 20:00 concerto di Natale con Frate Alessandro e la grande orchestra di fiati Enrico Annoscia in Santuario di Sant’Antonio

- 18 dic ore 20:00 concerto Sound Cool in parrocchia San Marco

- 20 dic ore 10:00 inaugurazione del nuovo mercato Santa Chiara con orchestra di fiati Enrico Annoscia di Bari

- 21 dic ore 20:30 concerto Orchestra Sinfonica Città Metropolitana con Natale Sinfonico dal Mondo in Cattedrale San Sabino

- 22 dic ore 20:00 spettacolo teatrale: varaity 91 minuti di Varietà da Canzonissima a Fantastico di Mirko Guglielmi e Giuliano Ciliberti in AncheCinema

- 22 dic ore 19:00 coro lirico Licia Albanese in Santa Cecilia

- 23 dic ore 17:00 coro "IN...CANTO" della Scuola Primaria Don Mario Dalesio in parrocchia Sacro Cuore

- 23 dic ore 20:30 concerto di Natale Ass. Serena Onlus in parrocchia S.S. Redentore

- 24 dic start ore 11:00 parata della grande orchestra di gusti Enrico Annoscia in via Manzoni e via Sparano

- 27-28-29 dic ore 16 Torneo calcio parrocchia San Luca a cura del Liberty Bari SSD

- 28 dic ore 20:30 concerto coro Teatro Petruzzelli in parrocchia San Nicola Torre a Mare con assessore Pierucci Ines

- 28 dic ore 20:00 concerto Francesco Greco Ensemble Ainour in cattedrale San Sabino

- 29 dic ore 20:30 coro Teatro Petruzzelli in parrocchia San Francesco con assessore Ines Pierucci

- 29 dic ore 20:00 spettacolo L’Alba di San Nicola atto unico di Pino Cacace in Vallisa

- 30 dic ore 17:00 concerto Swing Time in Vallisa

- 30 dic ore 19:30 Bari Blues Connection in Vallisa

- 30 dic ore 20:00 Anchecinema spettacolo teatrale: Si chiamava Mariolina ma tutti la chiamavano Pasquina con Nicola Pignataro, Annalena Cardenio, Franco Balice

- 30 dic ore 21:00 Jazz Wave con Nicola Pannarale Quartet presso AncheCinema

Tutti gli eventi sono gratuiti sempre nel massimo rispetto delle norme anti contagio Covid