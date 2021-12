C’era una volta Natale a Valenzano, mercatini, degustazioni, pista di ghiccio, show circensi, mostre e luminarie

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/12/2021 al 06/01/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Valenzano

Appuntamento venerdì 3 dicembre ore 18:30 in Largo Plebiscito con la Grande Inaugurazione del Cartellone degli Eventi Natalizi della Città di Valenzano, sulle note del violino elettronico di Rosa De Donato direttamente da Italia’s Got Talent, accompagnata dalle evoluzioni nella sfera sul ghiaccio e la danza aerea.

Conduce Mary de Gennaro.

Pronti per immergervi nella magia del Natale?

Ecco a voi "C'era una volta Natale... a Valenzano"

È online il cartellone degli eventi

www.ceraunavoltanataleavalenzano.it

Una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, i mercatini con le casette in legno ricche di prodotti culinari e artigianato locale, e ancora, la Mostra "Espressioni d'arte - Christmas Edition" allestita nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria di Loreto, le luminarie con la gigantesca installazione targata Disney, gli artisti di strada con i loro , dalla giocoleria ai trampoli con le clave luminose e i funamboli, la musica con il duetto d'archi e le voci natalizie, lo spettacolo di marionette, la mostra fotografica dedicata alla storia di Valenzano con l'apertura al pubblico della camera oscura, i salotti letterari di Giancarlo Visitilli e Gabriella Genisi che racconta la sua Lolita Lobosco il commissario tanto amato dal pubblico di Rai 1, interpretato da Luisa Ranieri nell'omonima fiction, il teatro con "Hijra - i Migranti" diretto da Nicola Valenzano, la comicità con il grande Tommy Terrafino direttamente dal Made in Sud, le premiazioni dei concorsi per grandi, piccoli, cittadini e commercianti... e tanto altro ancora.

Un programma tutto da scoprire. Eventi, date e orari consultabili sul sito www.ceraunavoltanataleavalenzano.it