Piazze d’Inverno a Natale: concerti, vigilie in piazza e il Polar Express con Babbo Natale e gli elfi

Continua, anche nei giorni più vicini al Natale, il programma di Piazze d’Inverno, calendario di appuntamenti invernali e natalizi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali e altre associazioni del territorio.

Venerdì 22 dicembre 2023, in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 19,30 torna il contenitore “In piazza con Babbo Natale e gli elfi”: tanti appuntamenti riservati alle bambine e ai bambini, l’allestimento con giochi, luci e gonfiabili, le postazioni enogastronomiche, le iniziative di intrattenimento e la parata natalizia con trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, acrobati e street band. Sarà festa nella centralissima piazza Garibaldi anche sabato 23 dicembre 2023, sempre a partire dalle ore 19,30: “In piazza con Babbo Natale e gli elfi” sarà arricchito dalla Christmas Fantasy Parade, spettacolo per bambine e bambini con principesse, personaggi Disney e supereroi.

Domenica 24 dicembre 2023, a partire dalle ore 11, torna a distanza di un anno l’appuntamento con “Vigilia in Piazza”: nel cuore della città live di Orchestra Mancina e dj set fino alle ore 18 per attendere tutti insieme l’arrivo del Natale. Ad arricchire l’edizione 2023 della Vigilia l’iniziativa “Natale è qui, si sente già in città”: dalle grotte di Castellana arriva in piazza Garibaldi (alle ore 11) il Polar Express con Babbo Natale.

Piazza Garibaldi resterà protagonista anche della prossima settimana di Piazze d’Inverno. Dal 27 al 30 dicembre 2023, a partire dalle ore 18, animazione, laboratori, artisti di strada e una tavoletta di cioccolato gigante faranno divertire tutti nell’evento “La Fabbrica di Cioccolato”.

Piazze d’Inverno continua anche per quanto riguarda gli eventi alle grotte di Castellana: venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2023 saranno i concerti di Carmen Consoli e Neri per Caso a chiudere il programma di Natale nelle Grotte 2023. A partire da sabato 30 dicembre 2023, invece, torna il Presepe Vivente nelle grotte di Castellana (dalle ore 17 alle ore 20,30).

La prima parte di Piazze d’Inverno si chiude, invece, assieme al 2023 domenica 31 dicembre 2023: dalle ore 11 alle ore 18, in piazza Garibaldi, è di nuovo “Vigilia in Piazza” con i Colfischiosenza e Daniele Mattia Inzucchi, special guest.

Tutto il programma dettagliato di Piazze d’Inverno 2023/2024 è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sul portale turistico www.visitcastellanagrotte.it.

Ulteriori informazioni sui siti e sui social di Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.