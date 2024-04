Eventi primaverili a Capurso: laboratori, incontri di lettura, rassegne, mostre, attività sportive e tanto altro

Prosegue il cartellone degli eventi primaverili del Comune di Capurso. Laboratori, incontri di lettura, rassegne, mostre, attività sportive e tanto altro: fino al 28 giugno una ricca selezione di eventi tra arte, cultura e l'intrattenimento, pensato per coinvolgere tutte le fasce di popolazione.

La Cultura per l’Amministrazione Comunale di Capurso è infatti da sempre uno degli assi fondamentali di intervento. Perché è solo attraverso la formazione e l’educazione al bello e al vivere insieme che le comunità possono crescere e migliorarsi. Ed è attraverso gli eventi culturali che si attirano anche turisti e si possono far scoprire le meraviglie che la città custodisce.

I prossimi appuntamenti in calendario iniziano già venerdì 19 aprile per concludersi a fine giugno. E dunque, venerdì 19 aprile si inizia alle ore 17.00 nella Parrocchia San Francesco da Paola con il laboratorio di pittura gratuito per bambini dagli 8 ai 11 undici, “Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature”. Nella sala lettura Biblioteca G. D’Addosio, invece, alle 17.30 il gruppo di lettura "Chiacchiere e Libri” leggerà “La donna dai capelli rossi” di Ohran Pamuk, e alle 18.30, ci sarà il “Laboratorio sulla felicità” a cura di Marina Di Bitetto, Happiness Designer. Sabato 20, alle ore 10.00, nel Parco comunale Sandro Pertini mani in pasta con il laboratorio di pasta fresca a cura dell’Associazione Culturale Artistika, con la collaborazione di Patty Spadone. Alle 19.30 sarà la volta di “Tutti in gioco! Giochi da tavola in Biblioteca”, evento gratuito su prenotazione a cura dell’associazione ludico culturale Mellon, in collaborazione con la Biblioteca comunale G. D’Addosio.

Si continua lunedì 22 aprile alle ore 16.30 con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, nella Sala Consiliare Comune di Capurso, evento inserito nel Poft 2024. Alle 18.30, nella sala eventi della Biblioteca comunale, ci sarà invece un momento di co-progettazione per la redazione del Piano del Marketing Territoriale, “Vivi, Ama, Esplora”, in cui verranno accolte le idee della Cultura, Scuola e Organizzazioni Religiose. Martedì 23 doppi festeggiamenti: si celebra la Giornata mondiale dell’UNESCO dedicata al libro e al diritto d’autore e il secondo Compleanno della Community Library, nella sala eventi biblioteca D’Addosio. Alle 16.00 ci sarà il laboratorio di lettura per bambine e bambini “Se leggi ti lib(e)ri”, a cura della Biblioteca e Aps Kirikù Amici della Biblioteca, alle 18.00 invece taglio della torta con il sindaco e il consiglio comunale dei Ragazzi e Ragazze. Infine alle 19.30 “Libriamiamoci fra le città di Puglia”, la rassegna itinerante di presentazione libri. Conduzione a cura di Manila Gorio.

Mercoledì 24, alle ore 19.00, il content creator Daniele Condotta, il regista Giancarlo Doronzo e il produttore Antonio Di Cosola parteciperanno al dibattito “real vs social” dal titolo “Per un pugno di like”, nella Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio. Giovedì 25 aprile si celebra l’80° anniversario della Liberazione d’Italia, al monumento ai caduti della villa comunale con la partecipazione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Venerdì 26, alle ore 09.30, l’autore de “La società segreta dei salvaparole”, Enrico Galliani, incontrerà gli studenti dell’istituto comprensivo Bosco-Venisti nella Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio. Infine, ultimo appuntamento per il mese di aprile, martedì 30 alle 18.30 si replica “Vivi, Ama, Esplora”, con l’incontro con le attività produttive e ricettive per la redazione del Piano del Marketing Territoriale nella sala eventi della Biblioteca comunale.

Di seguito calendario degli appuntamenti di Maggio:

? Mercoledì 1 maggio, ore 8.00 – Giornata della Donazione di Sangue a cura di Avis Capurso. Biblioteca G. D’Addosio.

? Giovedì 2 maggio, ore 19.30 - Tutti in gioco! Giochi da tavola in Biblioteca. Evento a cura dell’associazione ludico culturale Mellon in collaborazione con la Biblioteca comunale G. D’Addosio. Evento gratuito su prenotazione. Sala eventi Biblioteca D’Addosio.

? Venerdì 3 maggio, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Venerdì 3 maggio, ore 19.00 - Experience. La nostra borsa di studio a Londra. Il racconto dell’esperienza vissuta da Angela Di Gioia e Carlo Alberto Saccogna, vincitori dell’edizione 2023. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Martedì 7 maggio, ore 18.30 – Vivi, Ama, Esplora. Raccogliamo le idee delle Attività Produttive e ricettive per la redazione del Piano del Marketing Territoriale. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Giovedì 9 maggio, ore 19.30 - Conferenza di presentazione della IX edizione della Capurso in Corsa, gara podistica di 10 km su strada. A cura della ASD Bio Ambra NewAge. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Venerdì 10 maggio, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Sabato 11 maggio, ore 16.30 – Bimbi in Bici al Parco Pertini. Primo incontro. Laboratorio della pedalata. A cura della Consulta Comunale per la Bicicletta. Parco Sandro Pertini. Successivi appuntamenti il 18, 25 maggio e 1 giugno.

? Sabato 11 maggio, ore 16.30 - Leggi e divertiti con Kirikù. Letture e laboratori per bambini. Sala bambini Biblioteca D’Addosio.

? Sabato 11 e Domenica 12 maggio - Campionati Regionali Assoluti di Pesistica. Evento sportivo organizzato dalla FIPE Puglia.

? Mercoledì 15 maggio, ore 17.00 - Progetto Noi della scuola differnziAMOci con la partecipazione degli alunni degli Istituti comprensivi del territorio a cura della ditta Teorema. Evento inserito nel Poft 2024. Centro Comunale di Raccolta.

? Giovedì 16 maggio, ore 19.00 - Il Libro Parlante presenta “Il delitto della montagna”. Incontro con l’autore Chicca Maralfa. Sala lettura Biblioteca G. D’Addosio.

? Venerdì 17 maggio, ore 9.00 - Festa finale della iniziativa “Bimbi in bici al parco” con la partecipazione delle II^ classi della scuola primaria San Giovanni Bosco. Evento inserito nel Poft 2024. Parco comunale Sandro Pertini.

? Venerdì 17 maggio, ore 17.00 - XIV^ edizione della Festa della Terza e Libera Età: Esibizione dei corsisti di filosofia, spagnolo, inglese, psicologia e chitarra. Mostra Laboratorio di bigiotteria e pittura. A cura di UTE Re del Tempo. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Venerdì 17 maggio, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Sabato 18 maggio, ore 19.00 - XIV^ edizione della Festa della Terza e Libera Età: Esibizioni dei corsisti di danze popolari. A cura di UTE Re del Tempo. Villa comunale.

? Domenica 19 maggio, ore 19.00 - XIV^ edizione della Festa della Terza e Libera Età. Esibizione dei corsisti di balli di gruppo. A cura di UTE Re del Tempo. Villa Comunale.

? Martedì 21 maggio, ore 9.00 - Lo scrittore Luca Tebaldi incontra classi V della scuola “S.D. Savio” con libro “Mistery Game. Delitto a Valnebbiosa”. Evento inserito nel Poft 2024. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Martedì 21 maggio, ore 17.30 - Il gruppo di Lettura Chiacchere&Libri legge il libro del mese inserito de’ “Il maggio dei libri”. Sala Lettura Biblioteca G. D’Addosio.

? Mercoledì 22 maggio, ore 18.30 - Vivi-Ama-Esplora. Giornata di chiusura delle attività per la redazione del Piano del Marketing Territoriale”. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Giovedì 23 maggio, ore 10.45 - Incontro on line con la scrittrice Elisa Ruotolo. Presenta “Il lungo inverno di Ugo Singer” con la partecipazione delle classi prime della scuola secondaria “Rita Levi Montalcini”. Evento inserito nel Poft 2024.

? Giovedì 23 maggio, ore 19.00 - Giornata della Legalità. Incontro sulle mafie pugliesi con Antonio Colasanto, autore del libro “Favugne. Storie di mafia foggiana” e Gianni Bianchi, ispettore di polizia presso la squadra mobile di Bari, autore del libro “La vendetta dei clan”. Sala Eventi “Biblioteca G. D’Addosio”.

? Venerdì 24 maggio, ore 20.00 - Spettacolo teatrale “Mio Paese. Rivelare le radici”, realizzato dagli alunni degli Istituti comprensivi del territorio con la partecipazione dei musicisti dell’orchestra “Le leggende del suono” e la regia di Lucy Mariani. Evento inserito nel Poft 2024. Sagrato Reale Basilica della Madonna del Pozzo.

? Dal 25 al 27 maggio. Centro urbano. Festa Patronale di San Giuseppe.

? Sabato 25 maggio, ore 10.00 - Evento finale progetto "Affettiva...mente" a cura di Academiv Danza e Fitness con la partecipazione delle classi 3^ della scuola dell'Infanzia Calcutta. Evento inserito nel Poft 2024. Scuola dell’infanzia Calcutta.

? Sabato 25 e Domenica 26 maggio, ore 19.00 - XIV^ edizione della Festa della Terza e Libera Età. Commedia teatrale di fine corso. A cura di UTE Re del Tempo. Auditorium Scuola Savio-Montalcini.

? Martedì 28 maggio, ore 17.30 - Manifestazione finale progetto Multisport a cura della Consulta dello Sport - Evento inserito nel Poft 2024. Parco Sandro Pertini.

? Mercoledì 29 maggio, ore 18.30 - Frammenti di vita. A cura dell’Aps Ecotour. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Giovedì 30 maggio, dalle ore 9.00 – Premio Nazionale Rino Arbore. A cura dell’associazione Multiculturita aps. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

? Giovedì 30 maggio, ore 19.00 - Il Vernacolo capursese. Patrimonio da custodire. Storie, aneddoti e personaggi del passato. Con la collaborazione dello storico delle tradizioni locali Umberto Rizzo. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Venerdì 31 maggio, dalle ore 9.00 – Premio Nazionale Rino Arbore. A cura dell’associazione Multiculturita aps. Biblioteca comunale G. D’Addosio.

? Venerdì 31 maggio, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Venerdì 31 maggio, ore 19.00 - Il Libro Parlante presenta La scuola della felicità. Strategie didattiche per le life skills e la crescita personale. Incontro con l’autore Mariano Laudisi. Sala Lettura “Biblioteca G. D’Addosio”.

? Venerdì 31 maggio, ore 19.30 - XIV^ edizione della Festa della Terza e Libera Età. Esibizione dei corsisti del coro. A cura di UTE Re del Tempo. Auditorium Scuola Savio-Montalcini.

Di seguito calendario degli appuntamenti di Giugno:

? Mercoledì 5 giugno, ore 20.30 - “Tv, sorrisi e… cartoni”. Concerto dell’orchestra e del coro dell’i.c. "Bosco-Venisti". Progetto dedicato alle classi II-III della scuola primaria e II-III della scuola secondaria. Evento inserito nel Poft 2024. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.

? Giovedì 6 giugno, ore 18.00 - Ti racconto una storia. Manifestazione finale progetto lettura per le classi prime delle scuole secondarie del territorio. Evento inserito nel Poft 2024. Sala Eventi Biblioteca D’Addosio.

? Venerdì 7 giugno, ore 10.30 - I suoni del circo. Manifestazione finale per le classi dei quattrenni della scuola dell’infanzia “Montessori” e “Rodari”. A cura della scuola di musica Camusi. Evento inserito nel Poft 2024. Giardino scuola dell’infanzia Maria Montessori.

? Venerdì 7 giugno, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Venerdì 7 giugno, ore 19.00 - Il Libro Parlante presenta Galateo digitale. Le skills delle buone maniere nel metaverso. Incontro con gli autori Livio Tenerelli e Cristiano Marti. Sala lettura Biblioteca D’Addosio.

? Sabato 8 e Domenica 9 giugno, Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico. Urban knitting: installazioni di arredo urbano all’uncinetto e laboratori all’aperto. Partecipazione libera. A cura del Circolo Acli Luisa Bissola. Centro storico.

? Domenica 9 giugno, ore 8.00 – Giornata della Donazione di Sangue a cura di Avis Capurso. Biblioteca G. D’Addosio.

? Lunedì 10 giugno, ore 19.00 - Il Libro Parlante presenta “Le sceche de Bare” Incontro con l’autore Marco Lamacchia e la partecipazione di Felice Giovine e Gigi De Santis. Sala lettura Biblioteca D’Addosio.

? Martedì 11 giugno, ore 18.30 - “Suono, dunque sono”. Manifestazione finale per le classi terze della scuola dell’infanzia Collodi. Evento inserito nel Poft 2024. Scuola dell’infanzia Collodi.

? Mercoledì 12 giugno, ore 19.00 - Il Libro Parlante presenta “Chelandia. La Tèrre de Chele”. Incontro con l’autore Michele Aprile. Sala lettura Biblioteca D’Addosio.

? Giovedì 13 giugno, ore 17.30 - I suoni del circo. Manifestazione finale per i treenni delle scuole dell’infanzia “Montessori” e “Rodari”. A cura della scuola di musica Camusi. Evento inserito nel Poft 2024. Cortile scuola primaria Bosco.

? Giovedì 13 giugno, ore 19.30 - Cortocircuito. Rassegna di cortometraggi a tema di carattere sociale a cura di Francesco Santamato di Arth Laboratorio delle arti. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.

? Venerdì 14 giugno, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Venerdì 14 giugno, ore 20.00 - La Cena Rossa a cura della Associazione Avis Capurso. Villa comunale.

? Sabato 15 giugno, ore 17.30 - 2^ Edizione Capurso in Bici. Passeggiata ecosostenibile per le vie del paese a cura della Consulta della Bicicletta. Partenza da Via Madonna del Pozzo.

? Domenica 16 giugno, ore 18.00 – Capurso in Corsa IX Edizione. Gara podistica di 10 km su strada inserita nel calendario provinciale FIDAL Trofeo Terra di Bari. A cura della ASD Bio Ambra NewAge Capurso. Partenza in Piazza Matteotti.

? Giovedì 20 giugno, ore 19.00 - Il Libro Parlante presenta “Nuovo vocabolario dell’intelligenza emotiva ed altro”. Incontro con l’autore Angelo Battista. Sala lettura Biblioteca D’Addosio.

? Venerdì 21 giugno, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Venerdì 21 giugno, ore 18.00 - Benvenuta Estate! Festa delle Associazioni: Music, Food, Beverage, Party. Parco Sandro Pertini.

? Domenica 23 giugno, ore 8.00 – Giornata della Donazione di Sangue a cura di Avis Capurso. Biblioteca G. D’Addosio.

? Domenica 23 giugno, ore 17.00 - Tributo a Rino Arbore. Parco comunale Sandro Pertini.

? Venerdì 28 giugno, ore 17.00 - Il fantastico mondo dei colori … tonalità e sfumature. Laboratorio di pittura gratuito per ragazzi/e 8-11 anni. A cura dell’Associazione Bona Sforza presso la Parrocchia San Francesco da Paola.

? Venerdì 28 giugno, ore 19.00- Teatriamo, vision&talking. Performance di teatro e incontro finale laboratoriale aperto al pubblico. A cura di Dinamic Lab con la direzione artistica di Rosanna Cassano e Domenico Piscopo. Sala Eventi Biblioteca G. D’Addosio.