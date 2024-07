Tribute band di Claudio Baglioni, party disco e spettacolo 'Una seconda possibilità'

Venerdì 19 luglio, alle 21, nella nuova sede estiva del teatro Bravò e dello Stardust, in via Massimi Losacco 4 a Bari, si terrà il concerto dei “Dagli il Via”, cover band di Claudio Baglioni.

Interpreti fedeli del celebre cantautore romano, i cinque musicisti che saliranno sul palco sapranno reinterpretare le sue canzoni più famose, coinvolgendo il pubblico con una performance che riuscirà a esprimere l’emozione e la passione che lo stesso Baglioni ha sempre messo nella sua musica. Gli spettatori potranno cantare a squarciagola successi come “Amore bello”, “E tu”, “La vita è adesso”, “Avrai”, eseguiti dalla band in uno spettacolo rigorosamente dal vivo con estrema precisione e passione, restando sempre fedele al sound dell’autore di “Questo piccolo grande amore” e “Strada facendo”. Sul palco, accanto alla voce solista di Michele De Musso, ci saranno Leo Lunanova al basso elettrico, Dionisio Bellifemine alle tastiere, Pio Tognetti alla batteria elettronica e Danilo Sasso alla chitarra solista.

?Il giorno seguente, sabato 20 luglio, sempre a partire dalle 21, si terrà “Winight & Disco dance”, una serata interamente dedicata alla musica e al vino, durante la quale sarà proposta una degustazione di vini pugliesi accompagnati da abbinamenti gastronomici di prodotti locali, con in sottofondo le migliori canzoni dance da ascoltare e ballare.

Domenica 21 luglio, infine, sarà proposta l’ultima raplica dello spettacolo all’aperto “Una seconda possibilità”, scritto da Dino Loiacono e portato in scena da Pupetta e le Battagliere, con Gianni Sardella, Maria Poliseno, Nicola Carella, Oronzo Di Landro e Renzo Deandri.

Una radio, una famiglia malavitosa barese, una relazione internazionale. Sono gli ingredienti di uno spettacolo teatrale che ha l’obiettivo di far ridere. Ma non solo, perché come sempre accade nei lavori di Dino Loiacono, autore della commedia, c’è sempre da riflettere, in quanto quello che viene messo in mostra è sempre lo specchio della quotidianità che ci circonda. Al centro della trama c’è una donna che si risveglia dal coma dopo cinque anni. Uscita dall’ospedale trova una vita diversa, che gli offre una seconda possibilità, che però non coglierà. Troverà infatti ad accoglierla un marito fedifrago, un figlio ermafrodite, pronto a sposarsi con un ragazzo originario di Dubai, una figlia che vuole intraprendere un percorso nel mondo della danza e dello spettacolo e tante altre situazioni.

Sede estiva teatro Bravò / Stardust – Via Massimi Losacco, 4 – Bari

Infotel: 3398903522

Inizio concerti e spettacoli: 21.00