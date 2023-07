Al via la stagione estiva del Comune di Putignano, spettacoli e concerti

Giovedì 20 luglio prende il via la stagione estiva del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Appuntamento alle 21.00 in piazza Plebiscito con Nannarè - Ti regalo gli occhi miei, concerto-spettacolo omaggio alla grande Gabriella Ferri, intensa interprete dalla voce potente e graffiante. Lo spettacolo con in scena Emanuela Gabrieli che canta la Ferri, Marco Tuma - fiati, e Stefano Scuro - chitarra, e con la collaborazione artistica /drammaturgia di Angela De Gaetano, prova ad entrare nella zona luminosa e iridescente di un'artista come la Ferri. Dialoga con quel lato che la stessa Ferri ha cercato/voluto mostrare di sé al mondo. Lo fa immaginando di essere nell’intimità di un camerino, soffermando l’attenzione sull’immagine dell’artista mentre si prepara ad affrontare il pubblico. In quel camerino, le parole di Emanuela e i silenzi di Gabriella, insieme, fanno da contrappunto alla cosa più importante e vitale per entrambe: il canto, la musica.

Gli appuntamenti proseguiranno poi. Il 7 agosto (ore 21, piazza Aldo Moro) con la compagnia teatrale Accademia Creativa che porta in scena The Tempest, spettacolo liberamente tratto dall'opera di Shakespeare in cui tra danza aerea, acrobatica e trampoli passando per la commedia dell’arte le discipline del teatro e del cirque nouveau si fondono per dare vita ad uno spettacolo unico nel suo genere.

Il 19 agosto (ore 21, piazza Plebiscito) appuntamento con Trapunto di Stelle – Omaggio a Domenico Modugno, con Raiz e Radicanto che con i loro arrangiamenti attraverseranno le stagioni della vita del cantautore pugliese, conducendo lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la poetica frizzante e carica di pathos di Domenico Modugno. Sarà dedicato ai più piccoli, infine, lo spettacolo in programma il 3 settembre (ore 19, piazza Santa Maria) Come un gatto con gli stivali della compagnia Teatro dei Leggeri, originale adattamento di una delle fiabe più conosciute che tra maschere, burattini e pupazzi condurrà bambine e bambini in una dimensione magica.