Eventi del Weekend a Bari e provincia: cosa fare il 12 e il 13 novembre 2022

Sarà un fine settimana davvero unico e ricco di appuntamenti autunnali dove protagonista sarà la tradizione pugliese e i suoi prodotti locali legati alla stagionalità: vi attendono le numerose sagre con funghi cardoncelli, panini farciti, formaggi, salumi e altre ghiottonerie da gustare insieme ad un buon bicchiere di vino novello. A Bari in Piazza Umberto gli stand dei Maestri Cioccolatieri: con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali apriranno la manifestazione golosi, turisti e cittadini, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini, gli eventi musicali e le mostre.

Quaranta cantine con i migliori vini pugliesi, una selezione gastronomica che si arricchisce di un’offerta di street food, set musicali con interpreti internazionali. E ancora: mostre d’arte, i tesori della cultura aperti anche di sera, degustazioni, dibattiti e conferenze. nella nuova edizione di ‘Novello sotto il Castello’, ospitata come da tradizione nel centro storico di Conversano dall’11 al 13 novembre.

Come ogni anno torna a Bari, per la quarta volta consecutiva, la Festa del Cioccolato… quello artigianale s’intende, privo di additivi e conservanti. La manifestazione sarà realizzata su Piazza Umberto I, la splendida piazza giardino, isola pedonale, tra la commercialissima Via Sparano e la Stazione di Bari Centrale. Da Venerdì 11 a Domenica 13 Novembre 2022 si terrà la tre giorni dedicata all’artigianalità ed ai prodotti buoni di cioccolato, senza trascurare, come sempre, la didattica e l’intrattenimento.