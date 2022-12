Un nuovo pomeriggio con il Magico Natale dei bambini a Conversano

Prezzo non disponibile

Sabato 17 dicembre nel centro storico di Conversano (BA) si terrà un nuovo appuntamento con “Il magico Natale dei bambini”, iniziativa promossa dal Distretto Urbano del Commercio di Conversano che animerà la parte storica del Comune con tante attività scenografiche, di intrattenimento di spettacolo dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie e che renderanno emozionante il periodo natalizio.

Dopo l’inaugurazione avvenuta giovedì scorso, l’iniziativa rivolta ai bambini (e non solo) che punta a stimolare il commercio nell’area di riferimento del DUC conversanese, torna con nuove attrazioni pronte ad emozionare tutti i visitatori.

A partire dalle 17 in piazza Cesare Battisti sarà visitabile l’Igloo Stella polare una suggestiva struttura di ghiaccio addobbata con tanti decori natalizi. Nella stessa location, dalle 18, saranno presenti il carretto dello zucchero filato che offrirà gratuitamente lo stecco con la dolce nuvola a tutti i bambini e quello dei pop corn. Sempre alle 18, nella piazzetta di Corso Dante sarà proposto lo spettacolo “Opopò Clown c’è pista per te”. L’italiana Antonella Vittore e il canadese Ian Algie allieteranno il pubblico con uno show di animazione circense e teatrale adatto per bambini dai 4 anni.

Oltre a spettacoli e attrazioni, durante il pomeriggio di sabato in giro per il borgo saranno itineranti varie figure. Ci saranno i trampolieri, che hanno già dato dimostrazione della propria bravura nella giornata inaugurale e le classiche mascotte Disney. Ancora, sempre itinerante sarà lo spettacolo Magic Comic Bubbles Show di Lella Bretella & Papillon le Burlon.

Infotel: 3474360942

Inizio attività: 17.00