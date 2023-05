Evento conclusivo del partenariato Anpi-Liceo Socrate 'Memoria resistente'

Prezzo non disponibile

Il Liceo Statale «Socrate» di Bari e il Comitato provinciale di Bari dell’Anpi hanno sviluppato in partenariato una intesa attività didattica nell’ambito del progetto «Memoria Resistente. Vite partigiane per la democrazia».

Il progetto didattico ha coinvolto 25 studenti del triennio del liceo e le docenti Luigia Cavone (Italiano e Latino), Elisabetta Leonetti (Storia e Filosofia), Mariangela Martino (Storia e Filosofia), Angela Nicolì (Storia e Filosofia). Il progetto è stato elaborato a cura delle docenti di Storia e articolato – da febbraio a maggio - in cinque incontri seminariali ed una visita guidata alle pietre di inciampo sui luoghi dell’antifascismo a Bari vecchia. Temi affrontati: avvenimenti storici relativi alle forme di Antifascismo nella sua dimensione nazionale e locale, momenti fondamentali della lotta di Liberazione d parte dei Pugliesi, conoscenza dei protagonisti della storia locale con particolare riferimento ad alcune figure femminili impegnate nella Resistenza, capacità di analisi delle fonti documentarie. Sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti l'origine del fascismo e il percorso dell'antifascismo in Puglia a partire dagli anni Venti.

Alla conclusione dell’attività gli studenti presenteranno un prodotto multimediale sulla esperienza effettuata mercoledì 24 maggio alle ore 11, presso l’auditorium del liceo, in via Tommaso d’Aquino, 4 a Bari.

Interverranno all’incontro la prof.ssa Chiara d’Aloja, dirigente scolastica del Liceo Classico Statale «Socrate», il prof. Marco Bronzini, consigliere della Città Metropolitana di Bari delegato alla Programmazione scolastica, il p rof. Pasquale Martino Presidente dell’Anpi Comitato provinciale di Bari.

Con il progetto «Memoria Resistente. Vite partigiane per la democrazia» è stato possibile riordinare parte dell’archivio storico dell’Anpi di Bari, indicizzare e digitalizzare ben 1608 schede di partigiani della Provincia di Bari: un patrimonio storico di rilevante valore, che grazie alla consultazione online su una piattaforma web sarà a disposizione degli studiosi e degli studenti per sviluppare ricerche sulle biografie di uomini e donne della Puglia che hanno partecipato alla lotta di Liberazione dal nazifascismo e alla costruzione della Repubblica. Il progetto è realizzato di concerto con la Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, attraverso il bando «Un viaggio nella Memoria», in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 27 marzo 2020, «Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici della Puglia».