Evento di chiusura mostra personale 'Ardian Isufi – sogno metallurgico' al Kursaal Santalucia

Ultimo giorno per visitare nelle sale del Teatro Kursaal Santalucia di Bari la mostra “Sogno Metallurgico” di Ardian Isufi (Tirana, 1973), prima personale dell’artista albanese in Italia promossa da Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale e Fondazione “Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea” a cura di Gaetano Centrone. Conclude con un'apertura straordinaria martedì 2 aprile per un evento in dialogo con l’artista.



A partire dalle ore 16 (fino alle 20) sarà presentata l’opera video integrale intitolata “Anti-Homage” (14’, 2015) inserita nel percorso espositivo che si snoda sui due piani del Kursaal Santalucia, e seguirà alle ore 18, in Sala Giuseppina, un incontro con ospiti incentrato sull’articolato lavoro internazionale di Ardian Isufi.



La mostra, su progetto diretto da Elton Koritari, presenta 12 nuclei di opere che declinano temi come l’integrazione tra culture e religioni, la limitazione della libertà e i diritti umani, attraverso cui sono poste in discussione le responsabilità sociali ed ecologiche lungo la storia e nell’attualità dell’Albania: installazioni video e fotografiche, light box luminosi, pitture, disegni e assemblaggi, fino alle sculture, che compongono una più ampia installazione ambientale appositamente costruita per la Sala Cielo. La conoscenza dei molti materiali e media impiegati da Isufi accompagna il pensiero sulla relazione tra l’espressione artistica e il corpo sociale degli individui, che passa da una interpretazione degli effetti spiazzanti dell’architettura nello spazio urbano e nel paesaggio albanesi.