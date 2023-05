Evento conclusivo del progetto “Memoria resistente. Vite pugliesi per la democrazia” presso l’Archivio di Stato

Martedì 30 maggio, alle ore 10.30, presso l’Archivio di Stato di Bari (via Pietro Oreste 45) sarà illustrata la conclusione del progetto “Memoria resistente. Vite pugliesi per la democrazia”, con il quale è stato possibile riordinare e digitalizzare una parte significativa dell'archivio storico dell’ANPI di Bari: oltre 1600 schede anagrafiche di partigiani della Provincia di Bari.

Questi documenti sono ora facilmente accessibili attraverso una piattaforma web appositamente creata. Una piattaforma disponibile non solo per gli studiosi e gli accademici, ma anche per gli studenti e per chiunque sia interessato a conoscere queste straordinarie biografie. Il progetto - impresa archivistica realizzata con rigore scientifico, sotto la direzione della dr.ssa Eugenia Vantaggiato - e con criteri di forte innovazione - unisce l'impegno dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia alla collaborazione della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio. Attraverso il bando "Un viaggio nella Memoria", questo progetto ha trovato sostegno e riconoscimento, in linea con la legge regionale n. 10 del 27 marzo 2020, che promuove e sostiene l'importanza della valorizzazione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici della Puglia.

Nel corso del progetto - in collaborazione con la Fondazione Di Vagno, il Museo Civico di Bari e la Cni Spa - sono state avviate attività di conoscenza e programmazione di sviluppi futuri con le istituzioni partner: l’Archivio di Stato di Bari, il dipartimento di Scienze Politiche e il dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari e il liceo classico statale “Socrate” di Bari.