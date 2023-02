A Bari l’evento contro lo spreco alimentare organizzato dal ristorante Urban-Assassineria urbana e dall’APS Farina 080

Si terrà domani, venerdì 24 febbraio, alle ore 17.30, nel ristorante Urban - Assassineria urbana, in via Domenico Nicolai 10, “Lotta allo spreco alimentare: come preparare piatti succulenti con il cibo a rischio spreco”, l’evento organizzato dal ristorante barese e dall’APS Farina 080 per sensibilizzare i cittadini sul tema.

L’iniziativa gratuita, a numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti, prevede la preparazione, da parte dello chef, di spaghetti all’assassina con gli alimenti raccolti dai volontari di Farina 080 durante le loro attività quotidiane.

Nel corso dell’evento saranno messe in evidenza sia le attività che il ristorante sta realizzando grazie alla misura comunale “Un negozio non è solo un negozio”, sia quelle promosse dall’associazione nell’ambito del progetto comunale “Bari Social Food”, al fine di consolidare la rete territoriale impegnata sul contrasto alle povertà favorendone il rafforzamento infrastrutturale e migliorando le capacità di stoccaggio e conservazione degli alimenti a rischio spreco.

Per le prenotazioni, utilizzare la webapp https:// urbanassassineriaurbana. plateform.app/ e scegliere giorno 24 febbraio alle ore 17.30.