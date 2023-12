Evento informativo: il corpo europeo di solidarietà per vivere un'esperienza di volontariato in Europa

In occasione della giornata internazionale della solidarietà umana, mercoledì 20 dicembre alle ore 11:00 presso Informagiovani Bari l’associazione MOH (Mobility Opportunities Hub) terrà un incontro informativo sul Corpo Europeo di Solidarietà, programma dell’Unione Europea rivolto a giovani dai 18 ai 30.



Il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) permette a tutti i/le giovani di fare un’esperienza di formazione non formale all’estero o nel proprio paese, dai 2 ai 12 mesi. Durante questo periodo si ha la possibilità di migliorare e acquisire competenze per lo sviluppo personale e professionale. Un’ex partecipante del programma porterà la sua esperienza diretta, pronta a risolvere dubbi e domande.





Per gli ultimi 4 anni, l’associazione MOH ha lavorato con il Corpo Europeo di Solidarietà, seguendo oltre 150 giovani in tutta Italia. Le opportunità ESC possono essere in vari settori: ambiente, comunicazione, politiche internazionali, formazione giovanile, istruzione infantile, cultura, ecc.



L’evento fa parte di BRG - Bari Rete Giovani, progetto in partnership con il Comune di Bari, il quale si propone di promuovere attività di formazione, orientamento, partecipazione attiva e di sviluppo di competenze a giovani NEET. Dopo aver partecipato a questa e ad altre attività di BRG, i/le giovani avranno l’opportunità di ricevere un voucher capacitazionale del valore di circa €500, coerente con l’analisi di competenze, attitudini e talenti. Saranno concordate convenzioni con centri di formazione, scuole e altri istituti.



Data: Mercoledì 20 dicembre 2023

Orario: 11:00 - 13:00

Luogo: Informagiovani Bari - Via Roberto da Bari, 1, - 70122 - Bari





Evento su Facebook: https://fb.me/e/1uFiXj7RI