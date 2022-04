Evento musicale “Fabrizio De André torna a casa” a cura di Silvio Maselli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

L’associazione “Carcere Possibile” Delegazione di Bari “Giuseppe Castellaneta” In collaborazione con Direzione della Casa Circondariale di Bari PRESENTA il 2 maggio 2022 – ore 14.30 – Casa Circondariale di Bari “Fabrizio De André torna a casa” a cura di Silvio Maselli

Concerto lezione sulla musica e le parole di Faber con l’esecuzione dei suoi brani più significativi, affidata ad una delle voci più emozionanti tra le cover band dedicate a De Andrè

“Dario Maltese canta De André”, trio formato da Dario Di Stefano, già leader del gruppo "I Maltesi", Walter di Serio alle chitarre e Pierpaolo Mingolla alla fisarmonica

Con questa iniziativa l’Associazione “Il Carcere Possibile” – organizzazione senza scopo di lucro che opera per la tutela dei diritti dei detenuti – si propone di offrire ai detenuti una occasione di svago e vicinanza umana dopo questo terribile isolamento dovuto alla pandemia e, a tutti, una occasione di riflessione sulla attuale drammatica condizione carceraria.

Fabrizio De Andrè torna a casa.

Concerto lezione sulla musica e le parole di Faber.

Le idee pacifiste e anarchiche di Fabrizio De Andrè, continuano a interrogare le coscienze di noi tutti, mettendo in discussione le Istituzioni concentrazionarie, limitanti la libertà personale.

Per questo ci è sembrato necessario fare riecheggiare tra le pareti della Casa circondariale di Bari la sua musica, grazie a “Dario Maltese canta De André”, un trio formato da Dario Di Stefano, già leader del celebre gruppo "I Maltesi" tra le cover band di Faber più amate e conosciute in Italia, Walter di Serio alle chitarre e Pierpaolo Mingolla alla fisarmonica. L’ensemble può contare sulla straordinaria somiglianza della voce di Dario Di Stefano a quella di Faber e ripropone fedelmente gli arrangiamenti originali, nonché quelli (splendidi e molto ricercati) dell'ultimo tour di De André.

Ogni canzone, in blocchi di due o tre, sarà introdotta da un breve esame storico e filologico da parte di Silvio Maselli, produttore cinematografico e manager culturale, già Assessore alle culture del Comune di Bari.

FABRIZIO DE ANDRE’

Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), è considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani, conosciuto anche con l'appellativo di Faber che gli dette l'amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l'assonanza con il suo nome.

Insieme con Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco è uno degli esponenti della cosiddetta “scuola genovese”, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana.

In quasi quarant'anni di attività artistica, ha inciso 14 album in studio e venduto 65 milioni di dischi. È l'artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe e un Premio Tenco. Nel 1997 ha ottenuto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano Smisurata preghiera, la rivista Rolling Stone Italia ha inserito il suo disco “Creuza de mä” al quarto posto nella classifica dei migliori album italiani.

Fabrizio De André è considerato uno dei maggiori poeti italiani del Novecento oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come "il cantautore degli emarginati" o il "poeta degli sconfitti".

Molti testi delle sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute, e sono stati inserite in varie antologie scolastiche di letteratura, per l’alto valore poetico, già dai primi anni Settanta.