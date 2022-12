Un caldissimo Natale: l'iniziativa benefica di un Centro Commerciale barese

Il Natale scalda letteralmente i cuori di milioni di italiani con l’energia pulita dei sentimenti.

In un inverno che si annuncia rigido soprattutto per chi ha più bisogno.

I Centri Mongolfiera diventano la casa di un’iniziativa che diffonderà il calore della solidarietà e coinvolgerà pubblico e tenant in una gioiosa e gratificante gara di solidarietà.

La partnership

La Caritas, presente in tutto il territorio nazionale e attiva capillarmente a livello locale, opera da sempre a sostegno dichi ha più bisogno (famiglie con bambini, profughi, senzatetto) e sarà coinvolta direttamente come destinataria delle donazioni.

L’associazione metterà inoltre a disposizione i suoi volontari durante le giornate dell’attività per sensibilizzare il pubblico sui temi del sostegno alla povertà e sulle azioni che Caritas svolge nel periodo natalizio.

Un dono che scalda il cuore

Il simbolo del progetto 2022 è il maglione di Natale, celebrato in tutto il mondo con una giornata dedicata (il 16 dicembre).

Obiettivo solidale dell’iniziativa sarà quello di raccogliere nei 7 centri commerciali maglioni, capi in lana, coperte e abbigliamento invernale nuovo o usato (in particolare per bambini) da donare alle sedi locali della Caritas, per aiutare i bisognosi ad affrontare i rigori dell’inverno.

A questo scopo sarà allestito, dal 17 al 23 dicembre, un grande contenitore in cui gli ospiti dei Centri Mongolfiera potranno lasciare i loro capi invernali nuovi o usati in buono stato come donazione e diventare parte attiva di un circolo virtuoso.

Instant win in galleria

Dal 17 al 23 dicembre gli ospiti dei Centri Mongolfiera possono partecipare a un semplice instant win recandosi nella postazione allestita in galleria.

Gli utenti che effettuano acquisti per almeno 20 Euro ricevono un “gratta e vinci”. Sotto la patina dorata saranno presenti alcuni simboli di Natale.

Se tra questi ci sono delle icone speciali, gli utenti vincono subito un premio.

3 cappellini: 5 Euro

3 guanti: 10 Euro

3 maglioni: 20 Euro

Per ciascun utente è previsto un numero massimo di 3 gratta e vinci al giorno

N.B.: Gli ospiti che doneranno capi per la raccolta riceveranno un gratta e vinci “bonus”; il messaggio sarà inequivocabile: la solidarietà porta fortuna.

Il gioco digitale

Oltre all’instant win ci sarà un modo per giocare (e vincere) anche da casa.

Ciascun gratta e vinci sarà dotato di un codice univoco da inserire su una landing page appositamente creata.

Registrandosi e inserendo i codici, gli utenti potranno partecipare a un semplice gioco on line.

Sullo schermo compariranno tante caselle “coperte” sotto le quali potranno essere nascoste le stesse icone del gratta e vinci.

Se i giocatori troveranno uno dei capi “natalizi”, potranno aggiudicarsi dei buoni shopping da ritirare in galleria del valore di 20 Euro cadauno.

Social contest

A partire dal 1°dicembre è stato lanciato un social contest.

Per partecipare basta pubblicare su FB e IG una foto con un maglione di Natale taggando un Centro Commerciale Mongolfiera.

Sarà inoltre realizzata una dinamica in galleria: gli utenti del Centro saranno invitati a indossare un maglione natalizio nei giorni dell’evento o a fare una foto in un face in hole che riproduce un simpatici maglione natalizio e a postarlo sui loro social.

Gli autori dei contenuti più originali saranno premiati con carnet di buoni shopping da 50 Euro.

Le foto prescelte saranno acquisite per la campagna di comunicazione dei Centri Commerciali: gli utenti diventeranno testimonial dell’iniziativa.

» Per ogni foto postata saranno donati a Caritas 5 Euro