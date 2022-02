"Evitare l'uso prolungato" in scena al Teatro Angioino

Sabato 5 marzo 2022 alle h.21, nell’ambito della XXI Stagione di Prosa del teatro Angioino di Mola di Bari, con la direzione artistica di Francesco Capotorto,

la Compagnia Marti & Pulpito

presenta la commedia brillante

“EVITARE L’USO PROLUNGATO” di Fabiano Marti

Con Mauro Pulpito e Fabiano Marti

Regia Fabiano Marti

Scenografia Gianna Pelliciaro



Nella sala d’attesa di un analista s’incontrano le ansie esasperate, le ipocondrie esagerate e le psicologie malate di due uomini. Due vite troppo simili per non riconoscersi e scontrarsi talmente tanto da divenire, pur senza volerlo, l’uno specchio dell’altra. Pillole dai nomi improbabili, discussioni quasi sempre inutili su argomenti più che mai irrilevanti serviranno però a rendere questo spettacolo un susseguirsi di esaltanti momenti comici, all’interno dei quali ogni spettatore saprà ritrovare qualcosa di sé, o di chi gli è accanto. E alla fine? Cosa succederà? Cosa sarà cambiato nella vita dei due protagonisti? Forse tutto! O forse niente! O forse ancora – ma questo sarebbe davvero troppo – saranno stati loro ad aver cambiato qualcosa di noi!



Lo spettacolo ha già collezionato diverse repliche a Bari (Piccolo Teatro, Teatro Forma, Teatro Di Cagno), Taranto (Teatro Ipogeo, Teatro Orfeo, Talsano,), Milano (Caffè Teatro), Roma (Teatro Lo Spazio), Bitonto (Teatro Traetta), Altamura (Teatro Mangiatordi), Molfetta (Teatro Del Carro), Fasano (Teatro Sociale), Monte Sant’Angelo, Trinitapoli, Tuglie (Vincitore Premio Nazionale Calandra come miglior spettacolo).





Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari tel.0804713061.