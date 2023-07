Musica, cinema, teatro, letteratura e sport con grandi ospiti a Capurso, da Nino Frassica a Teo Teocoli, Giovanni Vernia, Edoardo Bennato, Dardust e Simona Molinari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 06/07/2023 al 22/09/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Capurso

Da luglio a settembre Capurso offre un ricchissimo calendario di eventi, per la maggior parte gratuiti, e per tutte le età. Il cartellone “Evviva l’estate” appena inaugurato sta già riscuotendo successo.

A luglio arrivano grandi professionisti della risata come Raffaello Tullo (16 luglio), Teo Teocoli e Giovanni Vernia che saranno a Capurso nell’ambito della rassegna “La Puglia che ride” (18 e 19 luglio) e poi ancora Nino Frassica e & Los Plaggers Band (26 agosto).

Il sagrato della Madonna del Pozzo sarà il palcoscenico anche di grandi cantautori come Edoardo Bennato e Simona Molinari e ospiterà Dardust Duality Tour per Multiculturita. E poi ancora cinema sotto le stelle, una rassegna di teatro amatoriale e presentazioni di libri per “Il Libro Parlante Summer Festival”. Mentre ogni giorno all’Open Village ci sono laboratori, lezioni di sport e mini club.

IL CALENDARIO EVENTI

Venerdì 30 giugno - ore 20

Cena Rossa – Con la partecipazione del duo Piero Bagnardi, Giuseppe Pasquale.

A cura di Avis Capurso. Villa Comunale.

Domenica 2 luglio – ore 21

Biagio Izzo presenta “Un italiano di Napoli” con la partecipazione di Gaia Gentile.

Evento a pagamento a cura di aps Capurso New Events. Piazza Libertà.

Open Village: tutti i lunedì dal 3 al 31 luglio

ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi & Laboratori di quotidianità. Danza in gruppo.

A cura di asd Dynamic Lab. Parco Sandro Pertini.

Ore 9:30 - Large Club: Work Village. A cura della Coop. Terrapulia con il supporto di Accademia del Dolce e Salato e Paulicelli Light Design.

Ore 17:00 - Small & Large Club: Lezioni di calcio. A cura dell'associazione Capursello. Stadio dell'Amicizia.

Ore 18:00 – Mini Club (3-6 anni). Parco Pertini.

Tutti i lunedì dal 3 luglio all’11 settembre – ore 18:00

“C’era una volta e adesso…pure”. Retrospettiva sul lavoro all’uncinetto delle nostre nonne.

A cura di Circolo Acli Luisa Bissola. Terrazza biblioteca D’Addosio.

Open Village: tutti i martedì dal 4 luglio al 1 agosto.

ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi & Laboratori di quotidianità. Sport di gruppo.

A cura dell'asd Polisportiva Orsa. Parco Sandro Pertini.

Ore 9:30 - Large Club: Work Village. A cura della Coop. Terrapulia con il supporto di Accademia del Dolce e Salato e Paulicelli Light Design. Sede aziendale.

Ore 10:00 – Mini Club & Mama’s Club: Danza Cuore a Cuore per genitori, bambini e bambine di 3-36 mesi. A cura di asd AcadeMiv. Parco Pertini.

Ore 17:00 - Small & Large Club: Lezioni di Basket. A cura di Polisportiva Orsa. Parco Pertini.

Ore 17:30 - Small & Large Club: Lezioni di Scacchi. A cura di UTE Re del Tempo. Parco Pertini.

Ore 18:00 – Mini Club per bambini e bambine di 3-6 anni. Parco Pertini.

Ore 19:00 – Mama’s Club: Un’ora di Fitness per genitori. A cura di asd Dymamic Lab. Parco Pertini.

Open Village: tutti i mercoledì dal 5 luglio al 2 agosto

ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi & Laboratori di quotidianità. Danza in gruppo. A cura di asd Galleria della Danza. Parco Pertini.

Ore 9:30 - Large Club: Work Village. A cura della Coop. Terrapulia con il supporto di Accademia del Dolce e Salato e Paulicelli Light Design.

Ore 17:00 - Small & Large Club: Lezioni di uncinetto. A cura di Acli Luisa Bissola. Parco Pertini.

Ore 17:30 - Small & Large Club: Lezioni di Atletica. A cura di Bio Ambra New Age. Stadio dell’Amicizia.

Ore 18:00 - Small & Large Club: Emozioni in gioco. A cura di aps Pleiadi. Villa comunale.

Ore 18:00 – Mini Club per bambini e bambine di 3-6 anni. Parco Pertini.

Ore 18:15 – Mama’s Club: Attività motoria per genitori. A cura di Galleria della Danza. Parco Pertini.

Mercoledì 5 luglio – ore 20:30

Cinema sotto le stelle. Proiezione del film d’animazione “Luca”. Regia di Enrico Casarosa.

A cura del progetto Capurso Open Village. Villa Comunale.

Open Village: tutti i giovedì dal 6 luglio al 3 agosto

ore 9:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi & Laboratori di quotidianità. Danza in gruppo. A cura di asd AcadeMiv. Parco Pertini.

Ore 9:30 - Large Club: Work Village. A cura della Coop. Terrapulia con il supporto di Accademia del Dolce e Salato e Paulicelli Light Design.

Ore 17:30 - Small & Large Club: Laboratorio di prossimità. A cura di aps Giorgia e i Gabbiani. Villa Comunale.

Ore 18:00 - Small & Large Club: Giochi sparsi. A cura di Azione Cattolica. Centro Sociale Venisti.

Ore 18:00 – Mini Club per bambini e bambine di 3-6 anni. Parco Pertini.

Giovedì 6 luglio – ore 20:30

Il Libro Parlante Summer Festival presenta “Dante Porno. No minorenni. No cardiopatici”.

Incontro con l’autore Trifone Gargano. Terrazza Biblioteca G. D’Addosio.

Open Village: tutti i venerdì dal 7 al 28 luglio

ore 8:00 - Small & Large Club. Noi e gli altri: laboratorio in Viaggio.

Ore 17:30 - Small & Large Club: Lezioni di Atletica. A cura di Bio Ambra New Age. Stadio dell’Amicizia.

Ore 17:30 - Small & Large Club: Lezioni di Rugby. A cura di Bears Capurso. Stadio dell’Amicizia.

Ore 18:00 – Mini Club (3-5 anni). Parco Pertini.

Venerdì 7 luglio – dalle ore 18:00

Torneo di Basket Open Village. A cura di Polisportiva Orsa. Parco Pertini.

Torneo di Futsal Open Village. A cura di asd Capursello. Parco Pertini.

Birra di Notte. Beer, Food & Music Fest. Gli Amici di Carletto e Bread & Pussy Cover Band in concerto. A cura di CrossRoad Saloon.

Parco Sandro Pertini.

Sabato 8 luglio – dalle ore 18:00

Birra di Notte. Beer, Food & Music Fest. The Rowhide BB Band tributo ai Blues Brothers e Nemici di Tex tributo ai Litfiba in concerto. A cura di CrossRoad Saloon. Parco Sandro Pertini.

Domenica 9 luglio – dalle ore 19:00

Birra di Notte. Beer, Food & Music Fest. The Wonders Beatles Tribute e Good Ole Boys in concerto. A cura di CrossRoad Saloon. Parco Sandro Pertini.

Lunedì 10 luglio – ore 19:00

Torneo di Futsal Open Village. A cura di asd Capursello. Parco Pertini.

Mercoledì 12 luglio – ore 20:30

Cinema sotto le stelle. Proiezione del film d’animazione “La signora Harris va a Parigi”. Regia di Anthony Fabian. A cura del progetto Capurso Open Village. Villa Comunale.

Giovedì 13 luglio – ore 20:00

Grande Caccia al Tesoro. A cura del progetto Capurso Open Village con il supporto di Asd Sport Orienteering School. Villa Comunale.

Venerdì 14 luglio – ore 20:30

Rassegna del teatro amatoriale presenta “Deja Vu: metti un po’ di musica tra orecchiette e moussaka”. Compagnia della Lira. Evento a pagamento a cura di ac Maschere e Tamburi. Cortile scuola San Giovanni Bosco.

Sabato 15 luglio – ore 20:30

Rassegna del teatro amatoriale presenta “Riccardo III”. Compagnia Artemisia Teatro. Evento a pagamento a cura di ac Maschere e Tamburi. Cortile scuola San Giovanni Bosco.

Domenica 16 luglio – ore 20:30

Rassegna del teatro amatoriale presenta Raffaello Tullo in “Contrattempi moderni”. Physical comedy. Evento a pagamento a cura di ac Maschere e Tamburi. Cortile scuola San Giovanni Bosco.

Lunedì 17 luglio

Ore 19:00 - Torneo di Futsal Open Village. A cura di asd Capursello. Parco Pertini.

Ore 21:00 - “Rock my Soul”. Concerto spiritual-gospel a cura di aps Il Setticlavio. A cura del Comune di Capurso. Via Carone, Centro storico.

Martedì 18 luglio – Ore 21:00

La Puglia che ride presenta Teo Teocoli in “Tutto Teo”.

Evento a pagamento a cura di Promolab716. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.

Mercoledì 19 luglio – Ore 21:00

La Puglia che ride presenta Giovanni Vernia in “Vernia o non Vernia”.

Evento a pagamento a cura di Promolab716. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.

Giovedì 20 luglio – ore 21:00

Multiculturita Summer Festival presenta Simona Molinari in concerto.

Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.

Venerdì 21 luglio – ore 21:00

Multiculturita Summer Festival presenta Dardust Duality Tour.

Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.

Sabato 22 luglio – ore 21:00

Multiculturita Summer Festival presenta Edoardo Bennato in concerto.

Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.

Lunedì 24 luglio

Ore 19:00 - Finalissima Torneo di Futsal Open Village. A cura di asd Capursello. Parco Pertini.

Ore 20:00 - Finalissima Torneo di Basket Open Village. A cura di Polisportiva Orsa. Parco Pertini.

Ore 20:30 - La Compagnia delle Spille presenta “I vestiti nuovi dell’Imperatore”. Spettacolo teatrale per ragazzi e ragazze a cura del progetto Capurso Open Village. Villa Comunale.

Martedì 25 luglio – ore 20:30

La consulta comunale della bicicletta presenta “In viaggio con Tacchetta”. Incontro con l’autorice Giorgia Mastromauro. Biciteca (ex sede Avis). Piazza Matteotti.

Mercoledì 26 luglio - ore 20:30

Il Libro Parlante Summer Festival presenta “Il riciclaggio e la sua connotazione transnazionale”. Incontro con l’autore Antonio Maria La Scala. Terrazza Biblioteca G. D’Addosio.

Giovedì 27 luglio – ore 20.30

Turismo religioso tra cammini, fede e tradizione. Conferenza pubblica.

A cura della rete Punti Cardinali – Capurso Orizzonte Futuro. Chiostro Basilica Madonna del Pozzo.

Venerdì 28 luglio – ore 21:00

Brassers in concerto. A cura del Comune di Capurso. Villa Comunale.

Sabato 29 luglio – ore 21:00

Band Fantastique in concerto. A cura del Comune di Capurso. Villa Comunale.

Martedì 1 agosto – ore 21.00

50° The dark side of the Moon - RESIST Pink Floyd tribute band.

A cura del Comune di Capurso. Villa Comunale.

Mercoledì 2 agosto – ore 21:00

The Krim in concerto.

A cura del Comune di Capurso. Villa Comunale.

Venerdì 4 agosto – ore 20.30

Grease, il Musical. Associazione Kumanta Academy. A cura del Comune di Capurso.

Villa Comunale.

Sabato 5 agosto – ore 21:00

DemodeLand. Djset &Show a cura di Demode Club. Villa Comunale.

Lunedì 14 agosto – ore 21:00

Risatissima Show. Cabaret e Animazione comica con Kikka Frisini, Antonello Ricci, Lino De Nicolò e Giuseppe Guida. A cura del Comune di Capurso. Piazza Umberto I.

Martedì 15 agosto – ore 21:00

Revival Group in concerto. 30 anni di musica italiana. A cura del Comune di Capurso. Piazza Umberto I.

Mercoledì 16 agosto – ore 21:00

Tributo a Renzo Arbore con gli Angels Elisir. A cura del Comune di Capurso. Piazza Umberto I.

Giovedì 24 agosto – dalle ore 16:00

“Amico nel Regno degli Scacchi”. Gioco libero e Simultanea.

A cura del Laboratorio Scacchistico Barese. Villa Comunale.

Dal 25 al 28 agosto

La Festa Grande: Madonna del Pozzo 2023. A cura del Comitato Feste Patronali.

Centro urbano.

Sabato 26 agosto - ore 21:30

La Festa Grande: Nino Frassica & Los Plaggers Band in Tour 2000/3000.

A cura del Comune di Capurso. Piazza Umberto I.

Domenica 27 agosto

ore 9:00 - Santa Messa e processione della Sacra Effige. Sagrato Reale Basilica.

ore 21:30 - Corteo Storico e Processione del Carro Trionfale. Sagrato della Basilica.

Mercoledì 30 Agosto - ore 20:00

Corteo Storico dal Pozzo alla Basilica. A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Largo Piscino.

Giovedì 31 agosto – dalle ore 16:00

“Amico nel Regno degli Scacchi”. Gioco libero e Torneo Rapid Serale Open.

A cura del Laboratorio Scacchistico Barese. Villa Comunale.

Venerdì 1 settembre – dalle ore 19:00

SensAzioni Beer Fest. Birre, cibo, dj set, artisti di strada e Live Set con Bari Jungle Brothers.

A cura dell'ac Sensazioni del Sud. Villa Comunale.

Sabato 2 settembre – dalle ore 19:00

SensAzioni Beer Fest. Birre, cibo, dj set, artisti di strada e Live Set con Apres La Classe.

A cura dell'ac Sensazioni del Sud. Villa Comunale.

Domenica 3 settembre – dalle ore 19:00

SensAzioni Beer Fest. Birre, cibo, dj set, artisti di strada e DJ Set con Roberto Ferrari da Radio Deejay. A cura dell'ac Sensazioni del Sud. Villa Comunale.

Giovedì 7 settembre – dalle ore 16:00

“Amico nel Regno degli Scacchi”. Gioco libero e Torneo Blitz Serale Open.

A cura del Laboratorio Scacchistico Barese. Villa Comunale.

Sabato 9 settembre – ore 20:30

Capurso Danza presenta Mary Poppins, il classico moderno della Tata più famosa di sempre. A cura di AcadeMiv Dance & Fitness. Villa comunale.

Lunedì 11 settembre – ore 19:30

Il Libro Parlante Summer Festival presenta “Pillole di storia locale”. Incontro con l’autore Gino Pastore. Terrazza Biblioteca G. D’Addosio.

Martedì 12 settembre – ore 19:30

Il Libro Parlante Summer Festival presenta “Nella forza non eguali”. Incontro con l’autore Mariano Rizzo. Terrazza Biblioteca G. D’Addosio.

Mercoledì 13 settembre – ore 19:30

Il Libro Parlante Summer Festival presenta “L’elegante sovversivo. La vita Antifascista di Giacomo Schirone”. Incontro con l’autrice Maria Schirone. Terrazza Biblioteca G. D’Addosio.

Giovedì 14 settembre – ore 19:30

Il Libro Parlante Summer Festival presenta “Una storia sbagliata”. Incontro con l’autore Giancarlo Visitilli. Terrazza Biblioteca G. D’Addosio.

Venerdì 15 settembre – ore 19:30

Il Libro Parlante Summer Festival presenta “Il tempo dei Giganti” regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Panel post proiezione con ospiti. Biblioteca G. D’Addosio.

Sabato 16 settembre – Villa Comunale

Ore 20:00 - Premio Capursese dell’anno 2023.

Ore 21:00 - Sesta edizione del Performing Arts Festival a cura di asd Dynamic Lab.

18-22 settembre – ore 18:30

Settimana della formazione e del lavoro. A cura della rete Punti Cardinali – Capurso Orizzonte Futuro. Sala eventi biblioteca D’Addosio.

Giornate della Donazione di sangue a cura di Avis Capurso

9 luglio, 26 agosto, 17 settembre. Biblioteca D’Addosio.

INFO E AGGIORNAMENTI SULLE PAGINE FACEBOOK:

https://www.facebook.com/ capurso.cultura

https://www.facebook.com/ michelelaricchiasindacodicapur so