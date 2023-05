Torna “Experimenta” alla sua XXIV edizione con tappe a Bari, Terlizzi e Alberobello

Torna “Experimenta”, alla sua XXIV edizione. Quest’anno la rassegna si terrà in tre luoghi diversi: all’Officina degli Esordi a Bari (25-28 maggio), al Laboratorio Urbano Mat di Terlizzi (l’1, il 2, e il 9 giugno) e, infine, ad Alberobello, dove nel 1999 la manifestazione è nata (info: herostrato.coop@gmail.com). Come consuetudine il programma della rassegna è vario e senza un tema portante, ma indaga sulle trasformazioni in corso nella musica elettronica. Anche quest’anno ci sarà un ampio spazio rivolto all’universo femminile, con uno sguardo particolare alle tematiche di genere, ospitando alcune musiciste protagoniste attive nella lotta contro discriminazione e violenza per il riconoscimento dei diritti delle minoranze.

Nella prima serata di “Obsolescenza controllata”, giovedì 25 all’Officina degli Esordi, sarà dato spazio all’artista inglese Anat Ben David, che è donna e, allo stesso tempo, una sound artist che nella sua ricerca sonora propone lavori che sono al confine tra suono e visual art (il suo ultimo lavoro è stata una sonorizzazione artistica al Victoria Albert Museum di Londra). Nella stessa serata lungo un orizzonte analogo ci sranno i newyorchesi Leya (arpa, violino ed elettronica), un labirinto di suoni tra modern classical ed elettronica, piccole e sinuose songs come madrigali di un futuro lontano.

Nei giorni successivi, ci saranno una serie molto varia di declinazioni elettroniche, a iniziare da Maurizio Mazzenga, leader dei Mokadelic. Nel suo nuovo progetto Ueno, fatto di visual e musica, immerge intuizioni sviluppate anche per soundtrack come “Gomorra”, in un contesto molto più elettronico con suoni acustici sempre più rarefatti con l’apporto di Marco Malasomma, uno dei più raffinati architetti del suono sintetico del nostro territorio (venerdì 26). Questa ricognizione in una nuova idea di elettronica prosegue con Andrea Taeggi, maestro e docente a Berlino, il nome più importante oggi in Italia sul versante della ricerca pura in ambito elettronico (domenica 28). A seguire i set di dream/noise dell’inglese Andrew Norris e il dream pop lacerato da squarci techno della portoghese Marlene Ribeiro. L’ampio catalogo dedicato allo studio su alcune nuove strade della musica elettronica sarà intervallato, sabato 27, da due nuove voci del mondo indie italiano: la giovane e grintosa Caterina Croppelli e l’ormai nota antieroina di quartiere Giorgieness, al secolo Giorgia D’Eraclea, una spregiudicata e appassionata interprete che si sta imponendo con una forte identità vocale. Un elegante pop sperimentale che si va imponendo come una delle vere novità della scena italiana stancamente affollata da tanta trap e dintorni.

Sulla stessa sintonia, ma con provenienza da latitudini diverse, al Mat di Terlizzi tra l’1 e il 9 giugno troveremo mescolate le sonorità rock ed elettronica con le tematiche di genere, quelle che riguardano le donne e l’universo LGBT+. S’inizia, giovedì 1 giugno, con l’ironia del gruppo tedesco tutto femminile di What are People for? Un rock deciso, dolcemente irruente e carico di idee sonore originali e fuori dagli schemi, in una notte che andrà a concludersi con i colori del dj set di Menzi, dj sudafricano pioniere del gqom (l’house di danza e di lotta dei sobborghi di Durban). Per festeggiare la Repubblica, venerdì 2 giugno, ci sarà la raffinatissima performance della trans sudafricana Angel-Ho, producer di talento e simbolo della lotta per i diritti delle minoranze discriminate in tutta l’Africa. Sempre in questa lunga giornata ci sarà la pluripremiata violinista (“corpofonista”) austriaca Mia Zabelka in una singolare performance, mentre l’after midnight sarà affidata alla divina Chasu Mamba Negra la dj brasiliana fondatrice dell’omonimo collettivo di artisti (anche di una radio) per la difesa dei diritti LGBT+ in Sud America. A chiudere il capitolo “Obsolescenza Controllata”, “VioLenti” il racconto intimo e appassionato dei nostri tempi, tra politico e personale, di Luca “O’Zulù” Persico, anima dei 99 Posse in scena con il violinista Edo Notarloberti. A seguire dj set. A fine giugno, tra il 23 e il 25, Experimenta si sposterà ad Alberobello, con un cast di artisti che sarà reso noto nei prossimi giorni.

h.21.00 Leya (USA)

Il duo LEYA, con sede a New York, è composto dall'arpista Marilu Donovan e dal violinista Adam Markiewicz (The Dreebs). I due combinano modern classical e easy listening per una sorta di pop sperimentale .Un entrare ed uscire dall'underground, una montagna russa di suoni ora estatici, ora detuned su stratificazioni di voci eteree. Strutturalmente semplice questo costante ondeggiare determina un catalogo ampio di suggestioni. Un lavoro d'avanguardia ma di facile ascolto tra ambient pop e noise. Il disco di debutto di LEYA, "The Fool", è disponibile via NNA Tapes in formato digitale e streaming e contiene collaborazioni con Eartheater, PC Worship e Sunk Heaven.

h.22,00 Anat Ben David(UK)

Artista totale, si divide tra arte contemporanea, video art, teatro sperimentale, musica. Definita Experimental pop star, ha collaborato con vari artisti tra cui Yoko Ono, Douglas Gordon, Orlanand Lina Lapelyte (vincitrice del Leone d'Oro Biennale arte Venezia, 2019), la cantante lirica Anna Dennis, il poeta Richard Scott, la vocalist Sharon Gal, la violinista Angharad Davies e molti altri. Ha fondato il gruppo electro punk Chicks On Speed. Laureata alla School of Visual Theatre di Gerusalemme, tiene workshop di livello post-laurea ed importanti seminari come docente a Londra c/o MA fine art - Goldsmiths College, Ph.D - Kingston University. Un intenso e variegato percorso di ricerca esplorando tutte le espressioni dell’arte. Oltre i live nella sua attività ci sono installazioni e sonorizzazioni, performances multi-media come Kairos, l'OpeRa Art commissionatale per l'apertura del nuovo padiglione del Victoria and Albert Museum. Artista multiforme che dal vivo mette al centro dei suoi una riflessione sul tempo con un'elettronica che fonde plasticamente i generi più disparati. Le sue opere sono state presentate at the Victoria and Albert Museum, Tate Britain, ICA and Stanley Picker Gallery in London; MoMA New York; Migros Museum, Zurich; Borealis Festival, Bergen; Beursschouwburg, Brussels; MoMAK, Kyoto; Montermeso Vitoria and Mosak, Spain; ZKM, Karlsruhe Germany; and HAU, Haus der Kulturen der Welt, and Volksbühne in Berlin.

Kairos Opera Art commissionata ad Anat Ben David per l’apertura della nuova ala del Victoria and Albert Museum, é stata, un'installazione artistica (a new theatrical song-cycle whit fashion, opera, dance, experimental music and multi-media)”Ispirata al libro di Sadie Plant “Zeroes and Ones”(1997), Kairos ha riunito artisti provenienti dal mondo dell'opera, dell'elettronica e della composizione sperimentale, in un allestimento futuristico realizzato dallo studio di moda d'avanguardia Boudicca allestendo di suoni ,parole e danza l'architettura del Victoria and Albert Museum.

26 MAGGIO OFFICINA DEGLI ESORDI

h.21,00 UENO aka Maurizio Mazzenga (Mokadelic, IT)

Polistrumentista e compositore fa parte dei Mokadelic con i quali compone musiche per film, serie TV, pubblicità italiane e internazionali, Sulla mia pelle, Come Dio Comanda, Wolkswagen, Bottega Veneta), la bellissima colonna sonora di Gomorra - la serie li ha fatti conoscere in tutto il mondo. L'avventura solista di Mazzenga come UENO è ancora una volta un'interazione tra musica ed immagini. Musica elettronica ed i video girati e montati da storico vj dei Mokadelic e governati in scena da lui stesso. DANCE FLOOR CLEANING MAINTENANCE PROGRAM è la prima release, un EP di 6 tracce scritto, registrato e prodotto da UENO. Il disco, dalla forte impronta bidimensionale,si compone di pochi e semplici elementi che danno vita ad un suono diretto ed energico complesso ed allo stesso tempo fluido . Un suono che si fa anche pensiero “riflessione sui tempi che stiamo vivendo”

h.22,30 Marco Malasomma(IT)

Compositore elettroacustico, percussionista, art director e sound designer barese. Si forma come batterista, ma dopo pochi anni la sua ricerca si allarga al mondo multimediale, sviluppando numerosi progetti in solo (Ergo negli anni 2013-2017 e dal 2018 Malasomma) e in collaborazione con altri artisti (White Noise Generator negli anni 2012-2017 e dal 2019 Folklore Elettrico Orchestra, ensemble di musicisti di background diversi accomunati dalla passione per la ricerca sulle musiche del mondo).

27 MAGGIO OFFICINA DEGLI ESORDI

h.21,00 Caterina Croppelli

Sicuramente uno tra i più interessanti giovani talenti della musica italiana, la cantautrice trentina ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Indie Italia, Scuola Indie, Best of Indie Italia 2020), superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album d’esordio uscito a marzo 2020.Dopo l'esperienza nel talent Caterina ha iniziato a costruire il suo percorso suonando tantissimo dal vivo con un’intensa attività che l’ha portata a realizzare aperture per artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Simone Cristicchi, Fulminacci ecc. Il 25 novembre 2022 è uscito il suo secondo disco “In Queste Stanze piene” preceduto da alcuni fortunati singoli “La promessa”, “Abitudini”, “La vita davanti” e “Povera me”. L’etichetta discografica è Fiaba music. La produzione artistica è di Clemente Ferrari (già arrangiatore per Gazzè e Mannoia). Il disco vede anche le collaborazioni di Gio Evan e Anansi.

h.22,30 Giorgieness (ITA)

Con il lancio del progetto Giorgieness nel 2011, Giorgia D’Eraclea inizia a farsi largo sulla scena musicale italiana imponendosi con passionalità e vigore. Penna e voce dei brani è della stessa giovane cantautrice, affiancata da validi collaboratori sia in studio, sia sul palco. Dopo l’album di debutto, intitolato “La Giusta Distanza”, il 20 ottobre 2017 Giorgieness lancia “Siamo Tutti Stanchi”, disco che assicura al progetto l’accesso diretto al mondo indie nazionale. Entrambi i lavori sono pubblicati dall’etichetta Woodworm/Audioglobe. Dalla collaborazione con i produttori americani Bryan Senti & Justin Moshkevich, il 5 ottobre 2018 esce per Ja. La Media Activities l’EP “Nuove Regole”, che comprende tre rework di brani contenuti nel suo secondo disco e un inedito, “Questa città”. Con questo ultimo progetto discografico, vedrà la luce nei prossimi mesi, che Giorgieness decide di allargare ancora di più il campo, aprendosi a scenari cantautorali dalle sonorità pop già testimoniati dai singoli “Maledetta”, “Hollywoo”, “Successo” e “Tempesta”. Ad ottobre 2021 il singolo “Mostri” ha lanciato la versione digitale dell’omonimo album. Dopo il successo de "Mostri Tour"e l'uscita 2022 del singolo "Jack & Sally", Giorgieness, l'antieroina di quartiere per eccellenza, torna a suonare sui palchi italiani proponendo il "Anima in Piena Tour")

28 MAGGIO OFFICINA DEGLI ESORDI

h.12.00 Andrew Norris

Singolare artista d'altri tempi. Synth, macchine, parole e suoni maneggiati ed emessi da un cantautore che vacilla sull’orlo del baratro. Alcuni dicono che è "oscuro", ma "oscuro" è relativo, no relativo, non è vero? E poi senza buio non potrebbe esserci luce?

E senza luce, nessuna speranza. Quindi diciamo che è una musica di speranza. Anche se una speranza del tutto relativa"

h.21,00 Andrea Taeggi

Andrea lavora a Berlino come compositore, live performer e produttore di musica elettronica. Oltre alla sua attività solista - a proprio nome o sotto il moniker Gondwana - è membro fondatore del progetto elettroacustico Lumisokea. La sua musica è stata pubblicata su vinile e dubplate dalle etichette Opal Tapes, Type, SM-LL e Präsens Editionen, ricevendo recensioni e scritti entusiastici. Le sue ricerche e i suoi interessi includono la fisicità del suono, la sua qualità tattile e l'implicita tridimensionalità, l'area grigia tra fonti acustiche ed elettroniche, il "completamente altro", il potere dissociativo e ipnotico della ripetizione, il sogno alchemico, la finzione dell'audio registrato, i suoi aspetti non referenziali e il tentativo di estendere i confini culturali degli strumenti musicali (tradizionali).Andrea si è diplomato al Conservatorio di Amsterdam, dove ha completato un corso di laurea in pianoforte e un programma di musica elettronica. tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia, Messico, Giappone e Corea del Sud. È stato regolarmente ospite di rinomati istituti di ricerca come lo STEIM di Amsterdam, l'EMS di Stoccolma e il Willem-Twee, dove ha approfondito la sua ricerca sulla sintesi analogica, sulle tecniche estese, sul trattamento dei nastri a bobina, sulle tecniche di registrazione e sulla composizione.

h.22,00 Marlene Ribeiro (Portogallo)

Un diario di viaggio che unisce spazio fisico e interiore, una serie di stati di trance resi a colori vivaci, un portale delirante nell'etere. Il debutto di Marlene Ribeiro per Rocket Recordings e il primo album a suo nome è tutto questo e molto di più. Toquei No Sol è un nuovo capitolo per questa artista unica, di gran lunga il più melodico e trascendente del suo ipnotico dreampop. un disco matura di bella musica di forte personalità. Questa è solo l'ultima uscita di una lunga storia di sperimentazione sonora per Marlene, che ha alle spalle tanto lavoro come Negra Branca con le etichette Tesla Tapes e Zamzam, come componente degli Gnod (iconoclasti del suono e pilastri del Rocket), e con collaborazioni con artisti come Valentina Magaletti e Thurston Moore.

MATLAB - TERLIZZI. 1,2 E 9 GIUGNO

1 GIUGNO MATLAB - TERLIZZI

h.21.30 What Are People For? (Germ)

(Germ) Nata dalla collaborazione tra l'artista visiva Anna McCarthy con i musicisti Manuela Rzytki, Tom Wu e la ballerina Paulina Nolte,per il nome si sono ispirate all'omonima raccolta di 22 saggi di Wendell Berry. Una sarcastica denuncia del consumismo americano e del progressivo allontanamento dell'uomo dal suo pianeta. La band potrebbe essere definita come figlia illegittima dei Tom Tom Club e dei Throbbing Gristle. Il lavoro di queste ragazze mostra infatti un’ideale equilibrio tra vibrazioni hip shake e contenuti oscuri e provocatori. In fondo questa band di Monaco cerca di rispondere alle grandi domande del nostro tempo con un'avventura artistica che disegna un mix intelligente di Arte e pop, Punk e funk. Ragione e follia. Così Monaco si è ritrovata un nuovo super gruppo: What Are People For? Il gruppo è pubblicato dall'etichetta Notwist Alien Transistor.

h.22.30 After midnight Menzi (South Africa)

Menzi è uno dei pionieri della scena Gqom (colpire, tamburo in zulu, il genere musicale originario delle township del Sudafrica), l’house africana fatta di campionamenti di musica afro (afrobeat in testa). Menzi é salito alla ribalta partendo dalla township di Umlazi di Durban, come membro degli Infamous Boiz. Come produttore, ha fornito beat per alcuni dei più grandi artisti sudafricani, come i Sudafrica, come Moonchild Sanelly, Mahotella Queens,Zolani Mahola e Zakes Bantwini. Negli ultimi anni discostandosi dalla struttura e dagli arrangiamenti abituali del genere, ha costruito un suono molto personale. Esplorando in profondità le trame del Gqom le ha rielaborate dando all'eco della tradizione un impianto molto più contemporaneo (Brain & Dance). Dimostrazione di questa sua evoluzione è il suo ultimo EP Impazamo, recentemente pubblicato da Hakuna Kulala di Nyege Nyege una delle etichette più prestigiose di questo universo musicale.

2 GIUGNO MATLAB - TERLIZZI

h.21.00 MIA ZABELKA (Aut)

Violinista e compositrice austriaca di gran talento ed acume musicale,Mia Zabelka con i suoi lavori ha definito un passaggio epocale per ciò che riguarda la solo performance arrivando addirittura a brevettare una concezione teorico-pratica che lei ha definito automatic playing .Scandagliando col suo corpo il violino in ogni sua parte,con voce acrobatica ispirata ai sovrani acuti di Diamanda Galas, il lavoro della Zabelka intesse potenzialità acustiche inarrivabili. Personaggio ormai molto noto oltre che per le sue teorie per le sue performance uniche.Vere architetture sonore costruite nel perfetto equilibrio tra spazio, gesto e corpo. Premiata in Austria con la massima onorificenza di Stato vanta disparate collaborazioni, fra le altre con Lydia Lunch, John Zorn, Pauline Oliveros, Elliott Sharp, Trio Blurb, Electric Indigo, Phill Niblock, Maggie Nicols, Alvin Curran e David Moss.

h.22.00 Angel-Ho (SouthAfrica)

Angel-Ho è un/una musicista e direttore creativo sudafricano di Città del Capo.

Angel pone le questioni sociali e dei diritti della comunità Lgbt+ dei nostri tempi nel suo essere drag . Artista sofisticata, nella dimensione digitale la sua musica dura e raffinata diventa uno strumento per smontare ed irridere i pregiudizi da sempre strumento di oppressione. In altre parole, immergendosi nella fantasia della realtà con l'ambiguità dell'essere una femmina di genere non conforme ai canoni stabiliti nei live i suoi suoni e la sua presenza scenica diventano una limpida denuncia di un modello sociale dove i diritti e la vera libertà sono ancora qualcosa da conquistare.

h.23.00 After midnight Cashu (Mamba Negra) (Brasile)

Carolina Schutzer in arte Cashu, è una delle figure chiave della scena musicale elettronica queer underground di San Paolo, un lavoro molto orientato politicamente. Nel tentativo di occupare e decentralizzare la scena di San Paolo, Cashu e Carneosso hanno creato il collettivo Mamba Negra, un marchio indipendente che fornisce una piattaforma per artisti diversi che si hanno iniziato esibendosi in eventi di strada, in luoghi abbandonati e disabitati, come gli squat di studenti e artisti. Set dove la musica è diventata strumento di la lotta per la rappresentazione femminile e per la libertà sessuale e di genere. Il collettivo, nato nel 2013 come spontanea piattaforma per la musica dal vivo, si è poi affermato come il party di tendenza della musica elettronica di San Paolo espandendosi fino a diventare etichetta, agenzia e stazione radio (nel 2015 il progetto Rádio Vírus,) e Chasu una delle padrone della scena notturna brasiliana. Naturalmente il successo l’ha poi portata in grandi club e festival di tutto il mondo come il Dekmantel Festival in SP, il Primavera sound SP, il Red Bull Music Academy Festival SP, in Panorama Bar/Berghain, De School, Unsound Festival.

9 GIUGNO MATLAB - TERLIZZI

22.30 VioLenti Luca O’Zulù Persico con il violinista Edo Notarloberti

Quello proposto da Luca ‘O Zulù Persico sarà un viaggio emozionale attraverso 30 anni di scrittura che offre l’opportunità al pubblico di concentrarsi su testi che indagano le ragioni profonde dei grandi conflitti e le grandi contraddizioni dei tempi che stiamo vivendo: l’essere e l’apparire, il dire ed il fare. Un percorso diviso in tre momenti che attraverso la storia personale di Luca racconta i tre decenni che sono trascorsi. Tre momenti importanti della vita che si sono specchiati nella scrittura dell’artista. Dal successo di 99 Posse al G8 a Genova, il 20 luglio 2001. L’uscita dai Posse e poi i viaggi tra Palestina, Iraq, Kurdistan, l’amore, tre dischi intensi e sofferti il figlio ed il ritorno con i 99Posse. Un live carico di coscienza e passione.

