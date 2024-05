Torna a Bari Experimenta con uno sguardo alle nuove tendenze della nuova musica italiana

Torna a Bari la rassegna Experimenta sotto le vesti di OBS, compressione di Obsolescenza controllata il vagheggiante e metonimico (siamo tutti ormai merce in scadenza), sottotitolo che aveva caratterizzato lo scorso anno la sezione barese di questo storico contenitore di Terra di Bari. Organizzato dalla Cooperativa A/Herostrato con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari, la parte barese della manifestazione secondo l’artista Tommaso Liuzzi e Gianluigi Trevisi, che sono i coordinatori del programma, punta lo sguardo a una selezione di artisti provenienti da generi e Paesi diversi e molto distanti tra loro.

Accanto a nomi storici di Steven Brown, leader dei californiani Tuxedomoon, e Massimo Zamboni, anima sonora dei CCCP, la rassegna pone uno sguardo molto attento alle nuove tendenze della nuova musica italiana. In particolare a quell’elettronica che, grazie a producers provenienti da terre lontane, oggi rappresenta la vera evoluzione di questo linguaggio ormai troppo riverso su sé stesso e privo di veri sguardi verso il futuro. Non a caso nella prima giornata, venerdì 17 alle 21 all’Officina degli Esordi, ci saranno la cino-malese Flora Yin Wong e la dj canadese di origine etiope Venetta, due donne che portano dentro una rilettura contemporanea del grande scrigno di suoni delle proprie radici. Poggiato su questo sguardo, le due artiste saranno protagoniste anche di altri due set: sabato 18 e venerdì 31 maggio, sempre all’Officina degli Esordi.

Ad aprire la sezione dei concerti, sabato 18 alle 21, sarà “El Hombre Invisible”, l’ultima produzione del leader e cofondatore dei TuxedoMoon, Steven Brown. Un gradito ritorno quello del polistrumentista californiano che sarà coadiuvato dal trombettista storico dei Tuxedo Luc Van Lieshout e dal chitarrista francese Glibert. A seguire lo straniante set di AutØmaty (al secolo Alex Acevedo) musicista, sound designer e sperimentatore elettronico venezuelano residente a Berlino che, ispirato nella sua ricerca dalla visione preispanica “Intra-terrestre”, proporrà una sorta di braindance in equilibrio tra suoni “precolombiani “e complex techno.

Seguendo una traiettoria per certi versi simile, sarà il set che chiuderà l’accattivante proposta della serata di venerdì 31 alle 21 all’Officina degli Esirdi. Saranno, infatti, i ritmi incandescenti della cumbia tropical futurista del duo colombiano Rizomagic, mentre in apertura, come accade ormai nelle ultime edizioni della rassegna, le tematiche di genere.

Si va dal mix di iconografia del paganesimo slavo e di mitologia dell’Essere Queer, Femme e Intersessuale della producer polacca Satin de Compostela, alla lotta al body shaming della producer ravennate R.Y.F. (Restless Yellow Flowers). Un mix di rabbiosa denuncia, ironia e gioia infilati in una combinazione di suoni dance punk, hip hop e industrial modulati anche attraverso la sua chitarra.

La rassegna poi si sposterà all’aperto. Sarà creato, infatti, un piccolo villaggio al Parco Princigalli (Bari – Mungivacca) per accogliere una due giorni quasi interamente dedicata alla musica italiana, in particolare a quella scena che fuori dalle mode del momento ci consegna un panorama vivace e innovativo. Sette concerti che mettono insieme cantautorato, rock ed elettronica intorno a due vere e proprie icone della musica italiana indipendente.

S’inizia, venerdì 7 giugno, con A Toys Orchestra, band che presenta i brani del suo nuovo album “Midnight Again”. Suoni dal sapore vellutato come un grande vino, immagini sonore raffinate per un successo che ha travalicato i confini italiani. In apertura di serata l’indie-pop con richiami New Wave del gruppo Malati immaginari. La lunga notte sarà accompagnata dal dj set di uno dei selecter di punta della scena pugliese The Verol, nome di battaglia di Dario Verolino.

Nell’ultima giornata della rassegna, sabato 8 alle 21, nello strano scenario di una tempestosa giornata elettorale, toccherà a una delle voci storiche della scena musicale italiane, Massimo Zamboni. L’anima vibrante e più politica dei CCCP e dei CSI sarà in scena con lo spettacolo “Con voce di popolo”. Tratto dal libro “La trionferà” e dall’album “La mia patria attuale”, l’artista propone come un innesco per un ragionamento collettivo sull’idea di Patria all’incrocio tra rabbia e disillusione, tra incanto e sforzo. Oltre i suoi testi fanno capolino in questa pièce le pagine del grande Beppe Fenoglio. Ad aprire sarà il giovane cantautore Napodano mentre a chiudere, dopo il visionario producer Glanko, una delle più importanti signore delle consolle europee, la svizzera Natasha Polkè. Ritmi incalzanti, nei suoi synth-pad cinematografici nei quali perdersi ammaliati da una voce malinconica e sensuale.

L’appuntamento con la rassegna, è rinnovato a luglio nella Città dei Trulli con “EXperimentAlberobello”. Info e prenotazioni: herostrato.coop@gmail.com www.herostrato.it

Programma

17 Maggio 2024 Officina degli esordi

FLORA YIN-WONG live

(UK/Malesia)

Flora Yin-Wong è una nota sound artist, artista visuale e scrittrice di origini cinesi e malesi, di base a Londra.

Registrazioni sul campo (field recording) catturati in giro per il mondo e performance con strumenti antichi come campane tibetane, yangqin (salterio cinese) e il kemence del Mar Nero, manipolate con software, sono alla base della sua musica scura, meditativa, ancestrale e ritualistica.

VENETTA dj-set

(Canada)

Venetta sta elettrizzando i club nordamericani, europei e asiatici con i suoi mix ad alta velocità che hanno attirato l'attenzione di Crack Magazine e del Panorama Bar del Berghain.

Canadese di origini etiopi, Venetta mescola coraggiosamente dalla techno all'electro, dalla musica moderna etiope all’ethno-jazz, dal global club al rap, dal metal all’RnB, con l'obiettivo di sconvolgere il dancefloor.

18 Maggio 2024 Officina degli esordi

AVTØMATY & DATALUMI in “SpaceAgeCollapse” Audio/Video performance

(Venezuela)

Autømaty è Alex Acevedo, sound designer e sperimentatore elettronico venezuelano, residente a Berlino.

Da sempre alla ricerca del distacco dalla realtà, usa stravaganti ripetizioni e melodie microtonali subliminali.

Datalumi è Katerine Sultan, artista visiva, regista, scenografa, anch’essa venezuelana e residente a Berlino.

Il suo lavoro artistico si focalizza sulla creazione di mondi immaginari immersivi e visioni per set e location.

STEVEN BROWN [Tuxedomoon] in “El Hombre Invisible” live

featuring LUC VAN LIESHOUT [Tuxedomoon] & BENJAMIN GLIBERT [Aquaserge]

(USA, Belgio, Francia)

Steven Brown, co-fondatore della leggendaria band new wave di San Francisco Tuxedomoon, presenta dal vivo il suo ultimo album solista “El Hombre Invisible”, uscito oltre trent’anni dopo il penultimo LP “Half Out”.

Insieme a Luc van Lieshout ai fiati e Benjamin Glibert agli strumenti a corda, ci regalerà grandi emozioni con una selezione di brani solisti e dei Tuxedomoon, poco o mai suonati dal vivo.

31 maggio 2024 officina degli esordi

SATIN DE COMPOSTELA live

(Polonia)

Maja Chiara Faber, in arte Satin de Compostela, è una sound artist, videoartista e disc-jockey dalla Polonia.

La Faber mischia l’iconografia del paganesimo slavo e la mitologia dell’Essere queer, femme e intersessuale.

Chiamatela musica rituale o esoterica o neopagana, ma in realtà la pratica sonora dal vivo di Satin de Compostela si basa sui rituali di guarigione collettiva e sul legame comunitario.

R.Y.F. in “Deep Dark Blue Tour” live

(Italia)

R.Y.F./Restless Yellow Flowers, alias Francesca Morello, è una cantante-chitarrista-cantautrice di Ravenna.

Dopo le aperture degli show italiani di Moor Mother e Skunk Anansie, il nuovo LP “Deep Dark Blue” e il nuovo show sono una confluenza di rabbia e gioia, una combinazione di suoni dance punk, hip hop e industrial, tra tonalità fredde elettroniche e il calore della sua voce e della sua chitarra.

RIZOMAGIC in “Marimbitiaos” live

(Colombia)

Fuoriuscita dalla scena alternativa di Bogotà, la musica dei Rizomagic, da loro definita “tropical futurism”, è basata sui ritmi tradizionali della Colombia, intrecciati a beatmaking astratti, cumbia digitale ( un’intelligente rilettura degli stereotipi del genere), dub, highlife-music africana decostruita, canti etnici, suoni naturali, pulsazioni IDM, suoni di computer game e tanta elettronica. “Musica buona per ballare”.

7 giugno Parco Princgalli

I MALATI IMMAGINARI in “I Love You Tour” live

(Italia)

I Malati Immaginari nascono a Vasto nel 2019 e dopo 2 anni (2022-23) di tour, suonando di spalla a nomi importanti del rock indipendente italiano, nel 2024 pubblicano il quinto singolo “I Love You”.

Con un sound tra indie pop e new wave, si fanno notare da Il Messaggero, Il Centro, Rolling Stone e altri.

Dario e Laura sono anime sensibili che hanno trovato nella musica la cura per la propria ansia e ipocondria.

…A TOYS ORCHESTRA in “Midnight Again Tour” live

(Italia)

A sei anni dall'album “Lub Dub” ...A TOYS ORCHESTRA tornano con il nuovo LP “Midnight Again”, anticipato dai singoli/video “Life Starts Tomorrow”, “Take Me Home” e “Goodbye Day”.

Tra le band più iconiche, affascinanti e raffinate del panorama rock indipendente, ...A TOYS ORCHESTRA (8 album pubblicati) si sono esibiti in centinaia di concerti e festival italiani ed europei in vent’anni di carriera.

THE VEROL [SoundWellen/GRF SoundSystem] dj-set

(Italia)

THE VEROL, alias Dario Verolino, da sempre appassionato di musica (rock o elettronica), è membro dello staff del Giovinazzo Rock Festival, selecter del GRF Soundsystem e co-fondatore di SoundWellen, progetto musicale le cui radici affondano nella scena elettronica clubbing più underground.

Le sue selezioni musicali spaziano dalla electro alla techno, cumbia e la passando per la digital downtempo.

8 giugno Parco Princigalli

NAPODANO in “Non Ci Sono + i Cantautori Tour” live

(Italia)

Daniele Napodano è un musicista romano residente da anni a Bruxelles e attivo come cantautore dal 2018.

A inizio 2019 il brano “Lucciole” ottiene riscontri radiofonici, seguito dall’album “Sarà la Libertà” a fine anno.

Nel 2024 esce l’album “Non ci sono + i cantautori”, realizzato in tempi brevissimi, ideato per essere suonato live in acustico, e che presenta lo stesso calore di un concerto intimo.

MASSIMO ZAMBONI [CCCP/CSI] in “Con Voce di Popolo” live

(Italia)

Tratto dal libro “La trionferà” e dall’album “La mia patria attuale”, lo spettacolo “CON VOCE DI POPOLO” si propone come un innesco per un ragionamento collettivo sull’idea di Patria.

“CON VOCE DI POPOLO” si situa all'incrocio tra rabbia e disillusione, incanto e sforzo: oltre ai passi estratti dai testi dell’autore, viene rivolta un’approfondita lettura ai racconti di resistenza di Beppe Fenoglio.

GLANKO in “The Awakening” live

(Italia)

Glanko è il moniker di Giuseppe Fallacara, musicista pugliese e compositore di musica elettronica dal 2012.

Il suono caratteristico di Glanko è costituito da ritmi techno, percussioni frenetiche, glitch, armonie malinconiche, pad ariosi, suoni oscuri, synth lead e arpeggiatori analogici.

Il live di Glanko si è trasformato negli anni in un ibrido tra un set techno e un’esperienza d'ascolto ambient.

NATASCHA POLKE’ in “Heavens Will Fall Tour” live

(Svizzera)

Natascha Polké è una delle più interessanti musiciste elettroniche e disc-jockey emergenti dalla vibrante cultura techno underground svizzera, con un ampio background indie/folk pop.

Risulterà facile perdersi nei suoi ritmi incalzanti, nei suoi synth-pad cinematografici, nei suoi paesaggi sonori malinconici e nella sua voce intima e avvolgente, che canta storie di viaggi tra vita reale e illusione.