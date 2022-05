XXIII edizione di Experimenta tra Bari, Alberobello, Terlizzi e Taranto

Negli ultimi due anni la rassegna ha acquisito una fisionomia policentrica, per cui l'edizione del 2022, che si svolgerà tra il 12 maggio ed il 10 giugno, non verrà meno a questo format decentrato. Sarà infatti allocata tra Bari, Terlizzi e Taranto con un felice ritorno ad Alberobello che a lungo ne è stata la casa-madre. Il programma, come quello del 2021, avrà come elemento caratterizzante uno sguardo rivolto a produzioni provenienti in massima parte dall'universo femminile. Compositrici ed interpreti di mondi e generi diversi. Percorsi di ricerca accanto ad intelligenti ed ironiche, quanto sagaci racconti in musica, delle contraddizioni e delle tematiche di genere. Un album rappresentativo di un'originale ed impegnata creatività declinata su versanti disomogenei, ma di notevole impatto.

Experimenta 2022 parte da Bari il 12 maggio con quattro giornate di fila nell’Auditorium Vallisa dove ad aprire le danze ci sarà la sferzante verve della cantattrice milanese Chibo (12/5) col progetto “Canto i muri”, sarcastica ricognizione su tematiche come il body shaming e il bullismo attinte dai muri delle periferie italiane. Sempre lungo la stessa china, la sera successiva la graffiante ironia di un quartetto under 30 tutto al femminile che neanche a farlo apposta risponde al nome Viadellironia (13/5). Sempre in questa quattro giorni barese ad alternare queste giovanissime ed irriverenti performers uno spazio importante è dedicato all’intelligente rilettura della tradizione, tra acustico ed elettronica: la salentina Vera Di Lecce (12/5) (fresca di un breve tour in Usa), il calabrese Davide Ambrogio (13/5) con il prezioso lavoro “Evocazioni ed invocazioni, e il duo Hairetis/Harper (14/5): delicate tessiture nel solco della scuola cretese dal liutista greco Yogos Hairetis nelle quali si innesta l'anima jazz dell'arpista inglese Maria Christina Harper. A chiudere il capitolo nel capoluogo il chitarrista Alex Milella con l’inossidabile voce di Stefania Di Pierro (15/5) ormai una certezza nel jazz come nel rock, la producer Simona Zamboli (13/5) e l’arpista californiana Mary Lattymore (15/5) sodale dei due “Sonic Youth” Turstoon Moore e Kim Gordon, elegante interprete e compositrice di taglienti atmosfere provenienti da quel power ambient che ormai guadagna sempre più posizioni nella musica contemporanea. Il confronto tra culture e generi diversi resta il filo rosso di tutta la rassegna. Nella sezione che dal 27 al 29 maggio segna il ritorno dopo nove anni nella capitale dei Trulli, i suoni si muovono sulle stesse frequenze.

Il 27 maggio al Trullo Sovrano s'inizia con un'elettrizzante serata al sapore di curry con Taranta Lanera (la producer trevigiana ormai da tempo residente in Francia) che ha provato con successo ad incastonare i suoni della tradizione musicale del nostro sud nella grande musica indiana; modalità di pensiero per certi versi simile al progetto del duo Ashraf Sharif Khan (sitar) & Viktor Marek (elettronica) laddove la musica indo/pakistana incrocia l'elettronica di marca tedesca. A dare un lieve tocco di innocente esotismo i movimenti sapienti e sinuosi delle coreografie della danzatrice Marina Campagna docente e profonda conoscitrice delle culture del continente sub-indiano. La seconda giornata ad Alberobello vede un piccolo, ma intenso capitolo dedicato al Jazz con il mirabolante contrabbasso di Caterina Palazzi accanto per la prima volta in assoluto alla violista austriaca di origini serbe Jelena Popr?an. Una serata che si concluderà con il prezioso set solista dell'arpista siriana Rahaf Chikhani.Sensibile compositrice e virtuosa interprete Rahaf deve però la sua notorietà al coraggio che ha dimostrato restando a suonare con i suoi allievi nel Conservatorio di Damasco mentre i bombardamenti lo distruggevano. La decennale guerra siriana è fuori dalle cronache, ma il dolore e la sofferenza ci sono ancora. Rahaf in questo momento è alle prese con un immenso lavoro che vede coinvolto un liutaio italiano nel tentativo di ricostruire e restaurare le centinaia di strumenti musicali danneggiati durante il conflitto. Il 29/5 il trittico alberobellese si esaurirà con le folk songs del cantautore australiano David Place e live solo di Caterina Palazzi.

Sarà il finale di questa XXII edizione a riservare le sorprese più esplosive. Il 3 giugno al Mat di Terlizzi il set di quello che ormai viene ritenuto uno dei live più belli del momento il concerto del collettivo afro-dada-punk svizzero l’“Orchestre tout puissant Marcel Duchamp”. Una gioia per le orecchie e gli occhi, in 12 sul palco, impossibile restare fermi: due batterie, due contrabbassi, due chitarre elettriche, due marimba, due tromboni, violoncello, violino e le voci di quasi tutta l’orchestra, un progetto che mescola influenze che attingono dal kraut rock, come si trattasse di Stereolab acustici ai Can da camera o a una Penguin Cafe no wave “Sul palco si svolge un rito pagano. Gli schemi sonori sono molto semplici e ripetitivi ma gli interventi di chitarre, fiati e archi sono pensati con la precisione monomaniacale di un asperger”: materiale sonoro letteralmente esplosivo. Intriso invece di materiale psichedelico “beatamente ipnotico” sarà il set con cui il 10 giugno a Taranto, nell'accogliente cornice dello Spazioporto, si chiuderà la XXII edizione di Experimenta. I Ghost Woman di Evan John Uschenko sono il caleidoscopico prodotto di mille combinazioni sonore. Una band coraggiosa che sta rapidamente crescendo imponendosi per originalità e libertà nelle scelte: garage, krautrock e pura psichedelia sixties. La notte sarà chiusa dall' intenso e sapiente sentiero senza confini di genere, delle selezioni targate Starsonia, uno spazio fisico e mentale dove si balla e si fanno grandi scoperte.

Programma

12-15 MAGGIO AUDITORIUM VALLISA BARI mini abbonamento € 25

12 maggio €10

-Vera Di Lecce (Ita)

-Chibo “Canto i muri”(Ita)

13 maggio €10

-Simona Zamboli(Ita)

-Viadellironia (Ita)

14 maggio €10

- h.21,00 Davide Ambrogio(Ita)

-h.22,00 Hairetis & Harper(GR/UK)

15 maggio €10

-Stefania Di Pierro & Alex Milella (Ita)

-Mary Latimore(Usa)

27-28-29 MAGGIO TRULLO SOVRANO ALBEROBELLO

27 maggio€ 2

-Taranta Lanera (Ita-Fr)

-Ashraf Sharif Khan e Viktor Marek (Pak/Germ)

28 maggio € 2

-Caterina Palazzi(ita) feat Jelena Popr?an (Austria)

-Rahaf Chikhani(Siria)

29 maggio € 2

-David Place (Australia)

-Caterina Palazzi (Ita)

3 GIUGNO MAT TERLIZZI € 15

-Orchestre Tout Pouissant Marcel Duchamp (CH)

10 GIUGNO SPAZIOPORTO TARANTO € 12

-Ghost Woman(Can/Usa)

-Starsonia live dj set

Experimenta è un contenitore multicodice nel quale da oltre venti anni sono ospitati concerti, mostre, teatro, poesia nel territorio della provincia barese. Dopo un lungo sodalizio con Alberobello, durato per quattordici anni, la rassegna ha proseguito per sei anni la sua attività spettacolare a Polignano a Mare. Da due anni ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Cultura e si propone in un format decentrato.