Externa- Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni presso Fiera del Levante

Si svolgerà giovedì 21 aprile 2022, a partire dalle ore 15, il taglio del nastro e l’apertura dei padiglioni espositivi di EXTERNA - Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, che giunta alla sua XV edizione, quest’anno per la prima volta approda presso la Fiera del Levante.

Interverranno: Fabio Novembre, architetto e designer; Alessandro Delli Noci, assessore Regione Puglia allo sviluppo economico, politiche internazionali e commercio estero, ricerca industriale ed innovazione; le principali autorità della città metropolitana di Bari.

Bio Fabio Novembre.

Fabio Novembre è un designer leccese, è nato nel 1966 e si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dove vive e lavora e dove c’è la sua casa-studio. Dopo la laurea, frequenta un corso di regia cinematografica alla New York University e nel 1994 riceve il suo primo incarico da architetto: il negozio Anna Molinari Blumarine a Londra.

Dal 2000 al 2003 è stato Art Director di Bisazza e dal 2001 iniziano le collaborazioni con aziende del design come Cappellini, Driade, Meritalia, Flaminia, Casamania. Deve la sua fama ai numerosi progetti per ristoranti, negozi e allestimenti per mostre, realizzati in Italia e all’estero. È Direttore della Domus Academy, fa parte del comitato scientifico per il nuovo Museo del Design della Triennale, è Art Director di Driade e curatore di mostre: forse è più semplice chiedersi cosa non è Fabio Novembre. Fra i suoi progetti più famosi ci sono gli showroom per Bisazza di Berlino e di New York, quello romano per Stuart Weitzman, ma anche il campus Lamborghini, e il nuovo il quartier generale della squadra del Milan, di cui ha ridisegnato anche il logo. Ha collaborato anche con il Comune di Milano, con le mostre “Insegna anche a me la libertà delle rondini”, nel 2008, e “Il fiore di Novembre” al Triennale Design Museum, nel 2009, e con l’allestimento dedicato al Comune, per l’Expo di Shangai, all’interno del Padiglione Italia.

EXTERNA.

E’ l’unica manifestazione in Italia dedicata al mondo dell’esterno (Outdoor), settore in continua evoluzione e soprattutto in continua crescita, come dimostrato dai dati economici di riferimento approda ad Expo Levante, lo spazio fieristico più importante del Mezzogiorno d’Italia. Giunta alla sua XV Edizione, EXTERNA è oramai diventato luogo di incontro e di business per tutti gli addetti al mondo dell’outdoor che comprende l’arredo da esterno, le coperture, le piscine, le spa, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno, l’illuminotecnica, il verde ed i giardini, gli arredi e le attrezzature per gli stabilimenti balneari, gli infissi, il verde pubblico attrezzato, l’arredo urbano e tutte le aziende che operano in un mondo di settori collegati.

È momento anche di approfondimento e di scambio culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi e dei geometri, locali e nazionali, che vedono la partecipazione di professionisti di fama nazionale ed internazionale. La manifestazione rappresenta l’appuntamento imperdibile per le aziende di produzione e per tutti i professionisti del settore in cui presentare e scoprire i nuovi progetti, le idee, i materiali ed i nuovi prodotti, frutto di studio ed investimenti, della continua ricerca ed evoluzione, nonché della capacità di sintesi tra design, tecnologia, flessibilità e sostenibilità. EXTERNA si svolge a Bari, presso la Fiera del Levante, cuore fieristico e commerciale non solo del sud d’Italia ma di tutto il Mediterraneo, l’area con il maggior appeal commerciale per le aziende del settore, nazionali ed internazionali. L’edizione del 2022 rappresenta l’occasione più importante per il settore dell’outdoor, l’occasione di rilancio per tutte le aziende del settore dopo le enormi difficoltà economiche, personali e sociali affrontate nel 2020.

EXTERNA ad Expo Levante, comprenderà anche due importanti ed ambiti contenitori:

“EXTERNA GARDEN” il salone dedicato al green design: piante, giardinaggio e tutto ciò che rappresenta il mondo del florovivaismo; ed “EXTERNA – FEDE PER L’ARCHITETTURA” un’iconica location a forma di anello in cui i professionisti del settore si incontrano e, tra lectio, workshop, mostre ed esposizioni di progetti e prototipi, raccontano la loro “fede” per il mondo dell’Architettura.