Expolevante: a Bari la manifestazione dedicata allo sport, al tempo libero e alla smart mobility

Da giovedì 11 a domenica 14 aprile 2024 torna Expolevante, la tradizionale manifestazione di primavera dedicata allo sport, al tempo libero e alla smart mobility.

L’appuntamento espositivo organizzato da Nuova Fiera del Levante a Bari, prevede quattro giornate all’insegna della spensieratezza e del divertimento con attrazioni per grandi e piccini in una fiera dal format innovativo in linea con le tendenze attuali. Non mancheranno anche spettacoli serali con i big della scena musicale italiana tanto apprezzati dal pubblico giovanile. Numerose le novità della manifestazione di quest’anno che si rivelerà un’esperienza per tutta la famiglia.

Il palinsesto fieristico sarà suddiviso in diverse categorie.

Lo sport è il protagonista assoluto del tanto atteso evento primaverile. Nello Sport Village saranno allestiti campi per il calcio, basket, volley, padel, rugby, beach soccer e skate. Spazi indoor e outdoor realizzati con il sostegno del Coni, della Figc e di altre federazioni di riferimento dove si svolgeranno tornei, esibizioni e lezioni per disciplina live. Non mancheranno anche momenti di approfondimento con dibattiti e seminari su diversi temi del mondo dello sport.

Per gli appassionati del mare torna Levante Nautica dedicato ai professionisti dell’industria marittima. Tra imbarcazioni da diporto e motori fuoribordo, attrezzature e accessori per la pesca e la nautica in generale, il visitatore scoprirà le ultime tendenze del settore.

Per gli amanti del riciclo e della ricerca del passato Expolevante ospiterà Vintage Market con i suoi abiti, accessori, modernariato, libri, dischi, macchine fotografiche, arredi e fumetti.

Tornano gli amici a quattro zampe con Levante Pet dove si potranno ammirare le razze più svariate e il pubblico sarà informato sulle attività formative e sui progetti di educazione sociale in cui sono coinvolti i grandi amici dell’uomo.

Levante For – Expo, invece offrirà ai visitatori un ‘assaggio’ del vasto mondo del gaming e del modellismo che sarà ancora più esteso nell’omonima manifestazione incentrata sulla cultura pop, dai comics ai cosplay, che si terrà a fine maggio sempre nel quartiere fieristico.

Si guarda al futuro con la Mobilità sostenibile e una vasta esposizione di moto, bike e macchine

elettriche, per le quali sarà presente un’area di test ride. Non mancheranno anche esibizioni di motocross freestyle e attività rivolte al sociale come la mototerapia con l’evento Una moto in corsia che si aggirerà per le corsie di un reparto pediatrico per portare gioia e allegria ai meno fortunati affetti da disabilità.

Tra gli appuntamenti più attesi di Expolevante vi è sicuramente quello con le auto e le moto d’epoca. L’ ASI, Automotoclub Storico Italiano esporrà modelli classici ed esemplari rari e ricercati che hanno fatto la storia automobilistica e motociclistica.

Tra mostra fotografica, video di eventi sportivi, gare automobilistiche, prove pratiche di guida, esposizione auto, anche quest’anno ACI Puglia partecipa ad Expolevante 2024. Tante le attività istituzionali e sportive con prove di guida sulla sicurezza e l’educazione stradale.

Spazio anche all’outdoor living per conoscere le ultime novità del vasto settore che comprende l’arredo da esterno, l’illuminotecnica, le coperture, le spa, le piscine, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno.

L’arte del tatuaggio arriva ad Expolevante nei giorni 12, 13 e 14 aprile con Bari Tattoo Convention. Oltre 150 artisti italiani ed internazionali saranno impegnati in questa arte millenaria che risale ad epoche antiche.

Novità di quest’anno ad Expolevante sarà Tipico in Fiera, villaggio enogastronomico e dell’artigianato con prodotti tipici provenienti dalla Puglia ed altre regioni del sud d'Italia.

Infine per la gioia dei più piccoli e non solo un’area sarà dedicata al Luna Park con giostre, attrazioni, giochi a premi per tutte le famiglie.

La Fiera internazionale del tempo libero sarà allietata anche da eventi e spettacoli con numerosi ospiti e dj set che regaleranno ai visitatori tanta musica con la compagnia del buon cibo del villaggio gastronomico.

Nello specifico a partire dalle 21,30 sino alla 01.00 sabato 13 aprile si esibiranno la cantante e influencer Ginevra Lamborghini e la rapper Fata, mentre domenica 14 aprile saliranno sul palcoscenico il collettivo musicale SLF Group (Lele Blade, Young Snapp, Vale Lambo, Nicola Beatz) e il noto dj Ale Basciano.

Expolevante è dunque un evento che abbraccia ogni fascia di età per soddisfare le aspirazioni e i desideri di intere famiglie.

ORARI DI APERTURA

11-12 aprile dalle 10.30 alle 20.30 / 13-14 aprile dalle 10.00 alle 21.00

- intrattenimento serale dalle 21.00 alle 01.00

INGRESSI

Orientale, Agricoltura, Edilizia

Ingresso Verdi per Bari Tattoo Convention (12 aprile dalle 14.00 alle 20.30 / 13-14 aprile dalle 10.00 alle 21.00)

BIGLIETTERIA

Si consiglia l’acquisto del biglietto online dal sito www.expolevante.it per rendere più veloce l’ingresso in fiera, evitando assembramenti. Saranno comunque aperte le biglietterie fisiche agli ingressi Orientale, Agricoltura ed Edilizia.

COSTI

Ingressi

Adulto: € 5,00

Bari Tattoo Convention: € 15,00

Eventi serali di sabato 13 e domenica 14 aprile: € 10,00 fino ad esaurimento posti

L’acquisto dei biglietti per Bari Tattoo Convention e per gli eventi serali dà diritto anche all’ingresso ad Expolevante

BIGLIETTI GRATUITI

Ragazzi sotto i 10 anni

Persone con disabilità munite di tesserino con un solo accompagnatore

Persone che arrivano in bici o in monopattino (no sharing) solo da Ingresso Agricoltura - parcheggio incustodito adiacente a piazzale 71.

Forze dell'ordine, Forze armate, Vigili del fuoco, Giornalisti muniti di tesserino.

AUTO - Le auto non possono accedere. Disponibile l’Autosilo del Levante in viale Vittorio Emanuele Orlando, adiacente all’ingresso Agricoltura.

Info su: www.expolevante.it

Facebook: Expolevante / Nuova Fiera del Levante

Instagram: @expolevante / @nuovafieradellevante