I biglietti per ciascuna performance hanno un costo unico di 7 euro. La partecipazione a due performance ha un costo di 12 euro, mentre ci si può abbonare al trittico al costo di 17 euro. Per prenotarsi si può scrivere a bigff.factory@gmail.com o inviare un messaggio alla pagina Facebook Bari International Gender Film Festival. Info e dettagli su bigff.it

Prezzo I biglietti per ciascuna performance hanno un costo unico di 7 euro. La partecipazione a due performance ha un costo di 12 euro, mentre ci si può abbonare al trittico al costo di 17 euro. Per prenotarsi si può scrivere a bigff.factory@gmail.com o inviare un messaggio alla pagina Facebook Bari International Gender Film Festival. Info e dettagli su bigff.it

Orario non disponibile

Quando Dal 25/06/2021 al 27/06/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un evento «extra ordinario» rispetto al festival vero e proprio: è «Extra Big», la tre giorni con cui il Bari International Gender Film Festival si ripresenta in città con altrettante suggestive performance di teatro e danza. Da venerdì 25 a domenica 27 giugno «Extra Big» - minirassegna performativa patrocinata da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Bari - riempirà di contenuto tre serate dedicate alla performance, al ritorno in presenza, al rituale collettivo, alla riappropriazione di spazi fisici, alla percezione di sé e degli altri attraverso l’arte.

I biglietti per ciascuna performance hanno un costo unico di 7 euro. La partecipazione a due performance ha un costo di 12 euro, mentre ci si può abbonare al trittico al costo di 17 euro. Per prenotarsi si può scrivere a bigff.factory@gmail.com o inviare un messaggio alla pagina Facebook Bari International Gender Film Festival. Info e dettagli su bigff.it.

Venerdì 25 giugno, sulla terrazza della Biblioteca Metropolitana De Gemmis (luogo magico finalmente restituito alla città, all’interno del Complesso S. Teresa dei Maschi, in Strada Lamberti 3) si parte con «Langelo», di e con Alessandra Cristiani (promosso da PinDoc /Produzione e Promozione Danza contemporanea), performer e danzatrice romana, nomination Premio Ubu 2018. La performance inizierà alle 19,45 ed è richiesta estrema puntualità per accedere all’evento all’inizio del calare del sole.

«Langelo» è una visione anomala che insinua intimità tra eresia e redenzione. Alessandra Cristiani è danzatrice del gesto significante, della delicatezza formale che addolcisce in una fluida lentezza di movimenti, accoglie dentro di sé, sul suo corpo fatto metafora e luogo d'incontro fra gli occhi e la percezione. «Langelo, in quel suo passare o semplice esistere, in un intimo silenzio, persiste ai nostri occhi senza alcun miracolo».

Alla fine della performance interverranno Francesca Pietroforte (consigliera della Città Metropolitana con delega alla Cultura) e Micaela Paparella (consigliera per il Comune di Bari con delega alle «Politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed architettonico e dei contenitori culturali»).

Sabato 26 giugno, alle 20,30 ci si sposterà a Spazio 13 (via de Cristoforis 8) per «Spaidermen», di e con Giacomo Dimase. È uno spettacolo di narrazione «partecipata» per un solo attore, che parla di una storia vera intermezzata da interventi comici onirici, alla «Alice nel paese delle meraviglie», attingendo alla drammaturgia inglese di Harries, Kelly, Crimp e altri geni dell’ironia. «Parla del Giacomo bambino triste - spiega Dimase - senza perdere la conquistata frizzante “Giacomosità” del Giacomo adulto. Parla di cattivi che sono anche buoni, e di buoni che sono anche sempre un po’ cattivi».

Essenziale è l’ironia ed il rapporto col pubblico, senza finta quarta parete ma sempre diretto. «Spaidermen» è scritto per tutti i bambini invisibili, per tutti gli adolescenti che si ritroveranno a piangere alla fine, mentre stanno ancora ridendo delle battute precedenti. È amore e speranza per un futuro migliore, ma consapevole della realtà.

Domenica 27 giugno, dalle 19,30 alle 21,30, nel Cortile di Palazzo di Città (Corso Vittorio Emanuele II, 84), toccherà al coreografo e performer piacentino Riccardo Buscarini, con «Allegoria dei cinque sensi». All’evento prenderanno parte dieci performers baresi, che dal 25 al 27 giugno seguiranno una ricerca performativa tenuta dallo stesso Buscarini a Spazio 13 (evento promosso da Cooperativa sociale AL.i.ce. all’interno di BIG Factory). Sarà un laboratorio gratuito rivolto a persone che dimostrino esperienza e attitudine al movimento, apertura e curiosità sulla commistione di linguaggi e motivazione di stare in scena, o in esposizione, davanti ad un pubblico per un evento di durata complessiva di due ore.

Buscarini, vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero, è un artista che si concentra sul cambiamento costante del suo approccio creativo alla coreografia, e sulle sue possibili interazioni con altre forme d’arte. La performance contempla un 'aperitivo offerto al pubblico (con accesso massimo fino alle 20,30).