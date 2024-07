Extra Viva: incontri, dibattiti ed eventi sui processi del cambiamento contemporaneo

Torna anche per il 2024 VEXTRA VIVA!, lo spin-off del festival internazionale VIVA! che dal 2018 si è dato l'obiettivo di creare un focus sui temi dell'innovazione del nostro tempo, ampliando costantemente la propria prospettiva ed evolvendosi in un format di incontri e dibattiti su temi che vanno oltre la musica, per abbracciare i processi di cambiamento della società contemporanea. L’edizione di quest’anno si propone di scattare una fotografia del presente con la finalità di comprendere le opportunità del futuro, attraverso discussioni e confronti di alto profilo sociale e culturale.



Il programma di EXTRA VIVA! 2024 è ricco e variegato. Si apre giovedì 1 agosto alle ore 19.00 presso il suggestivo Roseto Sirose, in via Nardelli, con una tavola rotonda dedicata a “I festival musicali e l’experience economy”. Questo incontro esplorerà come i festival musicali, tra cui il VIVA!, abbiano contribuito a creare nuove narrazioni territoriali e a innovare attraverso l'esperienza. Parteciperanno esperti come Alessia Martino, Federica Cito, Alfredo De Liguori e Antonio Convertini, moderati da Eva Basile.

La serata del 1 agosto prosegue alle 20.30 sul sagrato della Chiesa Matrice con l’evento “Extra Viva! feat. Libri nei vicoli del borgo”, dove Piero Trellini presenterà il suo libro “R4, il romanzo di un’automobile”. Moderato da Dino Amenduni, questo incontro promette di affascinare il pubblico con la storia di un’auto che ha segnato un’epoca.



Venerdì 2 agosto, dalle 10.00, via Madonna della Greca si animerà con l’“Extra Viva! Market”, accompagnato dal Dj set di Disco Bizzarro, noto per le sue selezioni musicali che spaziano tra italo disco e funk. Nel pomeriggio, alle 18.00, è prevista una visita guidata tematica, “Sguardi sul Viva! Festival”, che porterà i partecipanti alla scoperta del centro storico di Locorotondo e del Museo Perle di Memoria.

Sempre venerdì 2 agosto, alle 20.30, la Chiesa Matrice ospiterà Jennifer Guerra con il suo libro “Il femminismo non è un brand”, in dialogo con Bianca Chiriatti. Un’occasione per riflettere sul fenomeno del femminismo e sulle sue implicazioni nella società contemporanea.



Sabato 3 agosto sarà una giornata densa di appuntamenti. Alle 10.30, in Piazza Mazzini, Luca De Gennaro presenterà “Generazione alternativa 1991-1995”, moderato da Claudia Attimonelli, esplorando l’impatto della musica underground degli anni '90. A seguire, dalle 12.00 alle 20.00, Vicious Store ospiterà un evento musicale in collaborazione con Radio Capital, con otto ore di djing.

Nel pomeriggio di sabato, alle 18.00, una seconda visita guidata tematica, “Parole e suoni sul Viva! Festival”, condurrà i partecipanti attraverso i vicoli artistico-musicali di Locorotondo. Alle 19.00, al Roseto Sirose, un panel su “Musica e moda” esplorerà l'intersezione tra queste due discipline. Infine, alle 20.30, Francesco Billari presenterà “Domani è oggi”, un libro che affronta le sfide del futuro e sulla necessità di investire sulla scuola, con moderatori Guido Guerzoni e Sara Pasculli.



EXTRA VIVA! si concluderà domenica 4 agosto alle 20.30, con Stefano Nazzi che presenterà “Canti di guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni 70”. Nazzi, noto giornalista e autore di podcast di successo, porterà il pubblico nel cuore della Milano degli anni Settanta, una città oscura, plumbea, e irriconoscibile, dove si incrociano i destini dei tre banditi che cambieranno le sorti della mala milanese.