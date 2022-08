"Eyefitness (spunti visionari per aspiranti fotografi)"

Carmela Lovero è una fotografa freelance. Con il suo scatto ha immortalato alcuni dei momenti più significativi della storia recente: le rotte dei migranti albanesi lungo l'Adriatico, le insurrezioni zapatiste in Chiapas, la storica visita apostolica di Giovanni Paolo II a Cuba. Creativa, ideatrice di eventi e avventure con al centro il tema della visione, la Lovero si è cimentata di recente con la scrittura. È nato Eye Fitness, a visionary training for wannabe photographers. Un manuale concepito come una collana di schede di allenamento dell’occhio, teso a potenziare, fotografando,le abilità cognitive e relazionali di ciascuno di noi con il mondo circostante.

Lo scopo è un'esperienza della Visione creativa da realizzarsi attraverso una serie di step ludico-didattici finalizzati alla scoperta del proprio linguaggio fotografico. Un’opera composita, un ipertesto, che coniuga fotografia musica e parole.





