Faberjazz, la musica di Fabrizio De Andrè

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si accende delle tinte di “FaberJazz” insieme al Fabio Accardi Trio.



Un concerto in Puglia che racconta la storia di Fabrizio De André, uno dei più amati cantautori italiani, conosciuto anche con l’appellativo di Faber: non tutti ricordano che a darglielo fu l’amico Paolo Villaggio riferendosi alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l’assonanza con il suo nome. E proprio i colori presenti nella sua musica risuoneranno tra le pareti affrescate della sala nobiliare nel cuore di Mola di Bari, insieme alle melodie di Georges Brassens, Serge Gainsbourg e Jacques Brel, che quei colori hanno formato e ispirato.



Alla guida del suo Trio ci sarà sul palco Fabio Accardi, batterista e compositore, diploma in Percussioni classiche al Conservatorio di Verona e diploma di Formazione superiore e del Prix in Jazz et musiqués improvvisées al Conservatorio di Parigi, una ricca attività concertistica nei cinque continenti con artisti del calibro di Enrico Rava, Stefano Bollani e della cantante brasiliana Rosalia De Souza, e una copiosa discografia al suo attivo.