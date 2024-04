Sul palco del teatro Kismet in scena “C’è sempre qualcosa da bere”

Venerdì 3 maggio, alle 21, sul palco del teatro Kismet andrà in scena “C’è sempre qualcosa da bere”, lo spettacolo comico di e con Giorgio Montanini, che sarà aperto dall’attore barese Fabio Cursio Giacobbe, tra i promotori della stan-up a Bari e in Puglia.

Lo show racconta, per la prima volta sotto forma di stand-up comedy, l’esperienza di una morte sfiorata che si trasforma in una salvifica rinascita. “C’è sempre qualcosa da bere” narra in modo satirico e tagliente una vicenda traumatica e tragica, ma con una conclusione a lieto fine. Sul palco Montanini farà ammenda e guarderà le cose con occhi nuovi, attraverso un punto di vista differente. Nel suo tipico stile da stand-up comedian affronterà argomenti come la guerra, la violenza sulle donne, l’ambientalismo e l’animalismo, in uno show che si presenterà autoironico e che partirà da un tema che da sempre la satira cerca di dissacrare, cioè la morte.

Giorgio Montanini è ritenuto il padre fondatore della stand-up comedy in Italia. Monologhista satirico, ha debuttato a teatro nel 2004 con l’”Edipo Re” di Sofocle. Dopo alcune comparse in tv, è entrato a far parte del gruppo “Satiriasi – L’officina della satira” con Filippo Giardina. Nel suo percorso artistico ha portato in scena ben 12 spettacoli teatrali, la maggior parte dei quali è stato anche autore, e ha condotto alcuni programmi televisivi, mentre diverse sono state le sue apparizioni sul grande schermo.

Ad aprire lo spettacolo di Montanini sarà l’attore barese Fabio Cursio Giacobbe, formatosi alla scuola di arti sceniche della Tiberio Fiorilli, che in passato ha lavorato con registi come Giovanni Veronesi, Ugo Tognazzi, Stefano Reali, Francesco Amato e il Premio Oscar Mike Van Diem. Dal 2019 ha scelto di intraprendere la strada della stand-up comedy, che lo ha portato a solcare i palchi di mezza Italia e a creare ben due rassegne in Puglia dedicate a questo tipo di commedia, convinto che l’arte sia di tutti e che vada divulgata per ritrovare bellezza. L’ufficialità di esibirsi in apertura della tappa barese di “C’è sempre qualcosa da bere” è arrivata la scorsa settimana durante una lezione sulla Stand-up comedy e i nuovi linguaggi tenutasi all’Università degli Studi di Bari alla quale hanno partecipato Giacobbe e Montanini in video collegamento.

Teatro Kismet – strada San Giorgio Martire 22/F - Bari

Info: 3397459985

Inizio: 21.00