Fabio Di Gennaro a Cellamare per il Festival pianistico Fausto Zadra

Dopo l’applaudito recital dell’argentino Daniel Rivera, il Festival pianistico Fausto Zadra prosegue con Fabio Di Gennaro, giovane talento pugliese risultato il migliore partecipante al workshop condotto all’interno della rassegna dal direttore artistico Filippo Balducci. Il pubblico lo ascolterà domenica 4 settembre, nel chiostro di Palazzo di Città, a Corato (ore 21), e lunedì 5 settembre, nel Castello di Cellamare (ore 21), in un programma comprendente Cinque Preludi op. 16 e Mazurke op. 25 di Aleksander Skrjabin, Quattro Mazurke op. 30 e la Ballata n. 3 op. 47 di Fryderyk Chopin e la Sonata in si minore di Franz Liszt (1 euro il costo simbolico d’ingresso).

Barese, allievo di Pasquale Iannone al Conservatorio Piccinni, dove si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, Fabio Di Gennaro ha all’attivo più di sessanta tra vittorie e premi in concorsi nazionali e internazionali di prestigio, tra cui spiccano il concorso Amigdala di Catania, il Leopoldo Mugnone di Caserta, l’Euterpe di Corato e il Giulio Rospigliosi di Lamporecchio. Ha tenuto recital prevalentemente in veste di solista e con orchestra, sia in Italia che all’estero, ed ha frequentato masterclass con diverse punte di diamante del panorama internazionale, da Bruno Canino ad Aquiles Delle Vigne. Tra gli altri suoi impegni, quello di organizzatore e promotore della rassegna «Kronos - appunti e sguardi per leggere i tempi» e il «Kronos Piano Festival».

Info su www.coratopianofestival.it e sulla pagina Facebook del Festival pianistico Fausto Zadra, manifestazione sostenuta dal Comune di Corato, dalla Fondazione «Vincenzo Casillo e da alcuni imprenditori locali.. I biglietti sono acquistabili all’ingresso a partire da un’ora prima dell’inizio. Prenotazioni con un messaggio Whatsapp al 340.5238643.