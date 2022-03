Fabio lepore in swing: musiche di Luttazzi, Henry Mancini, Cole Porter, Stevie Wonder, Gershwin

Sabato 14 maggio 2022 alle 21.00 a Palazzo Pesce è di scena “Fabio Lepore in Swing” insieme alla voce di Fabio Lepore e al pianoforte di Pippo Lombardo.



Un concerto in Puglia che ha per filo conduttore le sonorità swing delle musiche di Lelio Luttazzi, Henry Mancini, Cole Porter, Stevie Wonder, George Gershwin, qui nella versione portata in concerto nei teatri di tutto il mondo da Fabio Lepore, cantante versatile con all’attivo numerosissimi progetti musicali, collaborazioni del calibro di Dionne Warwick, Jazz Studio Orchestra, Mariella Nava e Caparezza, partecipazioni a programmi televisivi Rai e Mediaset, fondatore nel 2004 dei Mezzotono, quintetto vocale a cappella con cui letteralmente gira i cinque continenti e selezionato nel 2020 dal Ministero degli Esteri per la promozione della cultura italiana insieme ad Andrea Bocelli, Renato Zero, Alberto Angela, Mario Biondi, Noa, Gilberto Gil, Paolo Conte e Uto Ughi, e docente di Tecnica canora leggera e jazz al Pentagramma di Bari.



Ad accompagnarlo al pianoforte fra gli affreschi della Sala Etrusca sarà Pippo Lombardo, studi di pianoforte classico poi virati al jazz, alla bossa nova e al samba, che affianca all’arte di arrangiare e comporre, una carriera costellata di innumerevoli collaborazioni con artisti come Bobby Dhuram, Fabrizio Bosso, Rosalia De Souza e Cheryl Porter, appassionato didatta dal 1999 al Pentagramma di Bari e fondatore insieme al fratello Piero di Marchio Bossa, band di jazz-bossa cantata prevalentemente in italiano che vanta un ottimo successo di critica e vendite della folta discografia e importanti passaggi radiofonici, da Radio Montecarlo a Radio Deejay, Radio 1 e Radio Italia.