Fabio Lepore Jazz Quartet al Montevideo International Jazz Festival

Fabio Lepore sara' l'unico ospite italiano del Montevideo Jazz Festival in Uruguay in programma 30 Novembre 2021 e 1 Dicembre 2021 al Teatro Solis. Il Festival e' giunto alla sua tredicesima edizione ed e' organizzato dal Jazz Tour di Montevideo che negli anni ha portato in Uruguay artisti del calibro di Bobby Mcferrin, Richard Bona, Djavan, Billy Cobham, Dominic Miller, John Scofield. Il concerto si svolgera' nel meraviglioso Teatro Solis, il piu' importante teatro classico dell'Uruguay nonche' una delle opere di architettura piu' belle del sudamerica ed e' presentato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Montevideo e l'Ambasciata Italiana. Lepore sara' in scena il 30 Novembre 2021 accompagnato da un trio formato da tre musicisti sudamericani Lucian Echeverría, Federico Brann e Andrés Pigatto in un repertorio che ripercorrera' alcuni dei brani dei suoi ultimi due dischi riarrangiati in chiave gypsy jazz. L'idea e' quella di unire la originalita’ degli arrangiamenti gypsy jazz (due chitarre ed un contrabbasso senza batteria) con il virtuosismo della voce e brani vocali di natura differente: la canzone francese, quella spagnola, e italiana. Il 1 dicembre 2021 terra' invece un workshop di canto organizzato sempre al Teatro Solis di Montevideo. Fabio Lepore ha preso parte a numerosissimi progetti musicali: jazz, pop, musica a cappella (fondando il gruppo vocale Mezzotono), cantando con numerose orchestre sinfoniche, ritmo sinfoniche, big band, in musical, alcuni tra i più grandi teatri di 60 paesi in 5 continenti nel mondo e collaborando con star della musica del calibro di Dionne Warwick. Alcuni dei Festival dove Fabio si e’ esibito con tutti i suoi progetti: London Jazz Festival (Uk), Boston Green Festival (USA), Dubai Jazz Festival (Emirati Arabi), Jazz Most Festival Minsk (Bielorussia), 12 tour in Cina, Cairo Opera House (Egitto), JB Jazz Festival (Malaysia), Jornadas Musicales del Norte (Cile), 12 jazz festival in Africa, Blue Bay Jazz Festival (Russia).