A Bari Fabrizio Garghetti in 'Punti di vista Dentro fuori (Out-Off) Fino all’ultimo respiro'

Lunedì 31 agosto 2020, dalle 18.30 alle 20.00 e martedì 01 settembre 2020 dalle 19.00 alle 20.00 l’Ars Toto Srl, in occasione dell’iniziativa artistica “Frammenti di Paesaggi umani Puglia – Sicilia - Marocco” (da un’idea di Fabrizio Garghetti e Domenico Toto, con la collaborazione di Teresa Capriati, Stefania Talia, Eleonora Tartarelli e Maria Elena Toto), presso la Galleria Ars Toto Srl in Via Roberto da Bari n. 147, va in scena una performance dell’artista fotoreporter di fama mondiale Fabrizio Garghetti che ha documentato la storia fotografica dell’avanguardia contemporanea e il lavoro degli esponenti del gruppo Fluxus.

Il fotoreporter illustrerà con la sua performance: - Fabrizio Garghetti Punti di vista Dentro fuori (Out-Off) Fino all’ultimo respiro …….. - i suoi punti di vista basati sui valori di amore, bellezza, libertà, pace legati e proposti da un filo rosso virtuale che unisce e crea una nuova arte nel Mediterraneo, partendo da Puglia, Sicilia e Marocco.